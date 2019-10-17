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İşte 2020'de kamuya alınacak personel sayısı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Ankara'da yapılan toplantıda 2020 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Buna göre 2020 yılında bütçe açığı 138.9 milyar TL olarak öngörüldü. Bu yılın ilk 9 ayında bütçe açığı 85.8 milyar TL olmuştu. Ağbal bu yıl kamuya 60 bin personel alınacağını açıkladı.
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılında bütçe açığının 138,9 milyar TL olarak öngörüldüğünü söyledi. Ağbal, “2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi” hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin bugün TBMM'ye sunulacağını söyledi. Ağbal, “2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar TL, faiz hariç giderler 956,5 milyar TL, bütçe gelirleri 956,6 milyar TL, vergi gelirleri 784,6 milyar TL, bütçe açığı 138,9 milyar TL olarak öngörüldü.” diye konuştu. 2020 bütçesinde savunma güvenliğine 141.1 milyar TL kaynak ayrıldı. Ağbal ihtiyaç duyulması halinde bu rakamın artırılacağını söyledi. 2020 yılında bütçeden tarıma 33.4 milyar TL ayrıldığını açıkladı. Ağbal, 2020-2022 döneminde de mali disipline kararlı bir şekilde devam edileceğini belirtti. Ağbal, “11. Kalkınma Planı, daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonumuzu geliştirmede önemli rol oynayacaktır” dedi. Ağbal vergilerle ilgili olarak, 2020 yılında artış oranlarını belirleme açısından yasalardaki vergi tarifeleri esas alındığını belirtti.

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Yorumlar

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İzmi̇tli̇ - BAŞTAN SONA DİNLEDİM.NACİ AĞBAL MASAL VE HİKAYELER ANLATTI.EMEKLİYE,ÇALIŞAN ASGARİ ÜCRETLİYE,MEMURA HİÇ BİR ŞEY YOK.DAHA ÖNCE MASALCI DAMAT VARDI.ŞİMDİ MASALCI AĞBAL OLMUŞ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Ekim 14:04

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