Olay Gebze'de vinç kiralama acentasında meydana geldi. Vinç tekerinin değiştirilmesi sıradasında tekerin patlaması onucu 24-25 yaşlarında olduğu öğrenilen bir işçi hayatını kaybetti. Patlama sonucu yaralanan 6 işçi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Vinç tekeri patladı: 1 ölü 6 yaralı
Gebze'de meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz