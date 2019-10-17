Vinç tekeri patladı: 1 ölü 6 yaralı

Olay Gebze'de vinç kiralama acentasında meydana geldi. Vinç tekerinin değiştirilmesi sıradasında tekerin patlaması onucu 24-25 yaşlarında olduğu öğrenilen bir işçi hayatını kaybetti. Patlama sonucu yaralanan 6 işçi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.