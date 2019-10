Kocaeli Barosu: Açılacak davanın sonuna kadar takipçisiyiz

Dün öğle saatlerinde İZGAZ içerisinde öldüren 36 yaşındaki Ayşe Acar ve öldürülen tüm kadınlar için bugün Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi, Kocaeli Adliyesi’nde bulunan baro odasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Candemir Gültekin, Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Didem Turan,önceki dönem Kocaeli Barosu Başkanı ve CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe ve çok sayıda avukat katılım gösterdi.

“BU ŞİDDETTEN NASİPLENİYORUZ”

Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Didem Turan yaptığı açıklamada, “Ayşe Acar için çok üzgünüz.2019 yılının 270 gününde öldürülen kadın sayısı 285. Kadınlar her gün toplumsal tanıklığımız huzurunda katlediliyorlar. Biz kadın cinayetlerini sayılar ve listeler üzerinden okumak da istemiyoruz aslında, sonuçta her bir kadın özel ve önemli idiler. Her kadın cinayeti yada şiddet vakasından sonra toplum olarak meseleye birkaç gün duyarlılık gösterip sonrasında unutarak yaşamaya devam ettiğimizi sanıyoruz. Ama her birimiz her şiddet, cinayet ve istismar vakasında örseleniyor toplumsal travma altında bu şiddetten nasipleniyoruz” dedi.

“TOPLUMSAL BİR SORUNDUR”

Kadın cinayeti sözleşmelerine değinen Turan, “Kadın cinayetleri bireysel değil aslında toplumsal bir sorundur. Topluma hakim erkek egemen anlayışın değiştirilmemesi, kadın üzerinden yanlış söylemlere devam edilmesi ve kadının erkekle eşit birey olarak kabul edilmemesinin sonucudur.Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanmasının önemi her bir cinayette daha da güçlü bir biçimde yeniden ortaya çıkmaktadır. Türkiye “Kadına Karşı her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi - CEDAW” ve “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi - İstanbul Sözleşmesi “ni imzalamış ve birtakım taahhütler altına girmiştir. Bunlardan en önemlisi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması, Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsler arası her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadının ekonomik, sosyal ve siyasi olarak güçlendirilmesi ” için her tür düzenlemeyi yapmak ve gereken önlemleri almaktır” şeklinde konuştu.

“DEVLETİMİZİ GÖEVİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇAĞRIYORUZ”

“Kadınların hayatı ölüme değil yaşama adanmıştır” diyen Turan, “Devlet kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kadın cinayetlerinin önüne geçmek ve kadını her alanda güçlendirmekle görevlidir. Devlet’imizi taahhüt ettiği görevleri yerine getirmeye çağırıyoruz. Kadın cinayetlerini önlemek, kadın cinayetlerinde asla ceza indirimi yapılmaması için her türlü yasal düzenlemeyi yapmak ve uygulamaya geçirmek üzere bir an önce gereğini yapmasını bekliyoruz.İstanbul Sözleşmesini hedefe alarak içlerindeki gerici zihniyeti topluma yansıtmaya ve kabul ettirmeye teşebbüs eden ve Türk kadınının Cumhuriyet yasaları ile sahip olduğu yasal haklarını elinden almaya cüret eden kötücül zihniyete: açıkça ve yüksek sesle yeter artık diyoruz: kadınların hayatı ölüme değil yaşama adanmıştır.Hiçbir erkeğin emaneti, malı, namusu değiliz. İnsanız.eşitiz.Bireyiz. Ayşe Acar kardeşimiz için çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet kederli yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

“MÜCADELE EDECEĞİZ”

Turan son olarak, “Kocaeli Barosu olarak açılacak ceza davasını sonuna dek takip edeceğiz. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerini lanetliyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.