KOTO’nun Özbekistan temasları verimli geçti

KOTO’nun da aralarında bulunduğu 365 Oda ve Borsa’nın çatı kuruluşu TOBB, Özbekistan’a iş programı düzenledi. TOBB Başkanı ve aynı zamanda Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’nun, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in de aralarında bulunduğu heyetle gerçekleşen Özbekistan programı, dolu dolu geçti.

TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İKTİSADİ VE TİCARİ İLİŞKİLERİ KONUŞULDU

Hisarcıklıoğlu, KOTO Başkan Yardımcısı Gezer ve iş heyeti ilk olarak Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı Dr. Adhamİkramov ile görüşen heyet, Türkiye-Özbekistan iktisadi ve ticari ilişkilerinin daha da geliştirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulundu. Türk yatırımcıların gündemindeki konular paylaşıldı. Heyet daha sonra Özbekistan’ın Uluslararası Yatırımlardan sorumlu Başbakan Yardımcısı ElyorGaniev ve Maliye ve Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Çamşid Kuçkarov ile görüştü. Her iki görüşmede de, Türk-Özbek ticari ilişkilerinin geliştirilmesi konuşuldu.

BÜYÜKELÇİ ER İLE GÖRÜŞME

Heyet, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er’i konutunda ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye-Özbekistan iş ilişkilerinin geliştirilmesi hakkındaki görüşler aktarılarak, iş insanlarının önerileri alındı. Heyetin programı Türk Ticaret ve Sanayi Odası İstişare toplantısı ve Türk Konseyi tarafından düzenlenen “Türk Dili Konuşan Ülkelerin Girişimcilerinin Katılımıyla Türk Keneşi Yatırım Forumu’yla devam etti. Foruma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan, Türkmenistan Odalar Birliği ile iş insanları katıldı.

6 FARKLI ÜLKE- TEK MİLLET

Özbekistan İş Programı, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu’yla sona erdi. Başkan Hisarcıklıoğlu, konuşmasında 6 farklı ülke ama tek millet olduklarını vurgulayarak, “1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 milyonluk nüfusa sahibiz. Yani bir araya gelince, küresel bir güç haline geliyoruz. Öte yandan, birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda, o kadar da büyük bir hacme ulaşamadığımızı görüyoruz. 6 ülkenin birbiriyle ticareti ancak 9 milyar dolara ulaşabilmiş, yani topla ticaretimiz içinde ancak yüzde 2 pay alabilmiş. Bu rakamı artırmak da yine bizlerin elinde. Zira ticaret demek, kalkınma demek, halkların zenginleşmesi demek. İnşallah Türk TSO ile birlikte, bu rakam da hızla artacak” dedi.

ÖZBEKİSTAN’DA FIRSATLAR

2 gün süren Özbekistan İş Programı’nı değerlendiren KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, başta Kocaeli olmak üzere Türkiye’nin pek çok alanda ticaret ve yatırım imkanı olduğunu ifade ederek, “Kocaelili iş insanlarımız adına oldukça verimli bir program oldu. Pek çok alanda, ortak ticaret ve yatırım yapabiliriz. Kültürlerimizin ve dillerimizin de yakın olması, ticari bağlarımızı çok daha güçlü kılacak önemli etkenler. Özbekistan, her türlü enerji santralleri, karayolu, tünel, köprü, askeri ve sınai tesisleri, tarım sektörleri öncelikli olmak üzere birçok alanda fırsatlar barındırıyor” dedi. Programın akabinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.