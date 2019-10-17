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“Diyanet’te çalışan kadınlarda boşanmalar gittikçe artıyor”

Hayrettin Karaman, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde, çalışan kadınların boşanmasını eleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “fetvacısı” olarak bilinen Hayrettin Karaman, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde, Diyanet'te çalışan kadınların boşanmalarının arttığını yazdı.

Çalışan kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşmalarını, “Ne yazık ki, bu imkan yalnızca kadının zulümden kurtulmasını sağlamadı, ortada çekilemez bir durum bulunmadığı halde nefse yenilerek hürriyeti seçme sonucunu da doğurdu” diye yazan Hayrettin Karaman, “Diyanet kadrosunda çalışan hanımlarda da boşanmalar gittikçe artıyormuş! Eğer bu tespit doğru ise durum daha da vahim demektir” ifadelerini kullandı.

Hayrettin Karaman’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Kadının meşru ve makul ihtiyaçlarını -onu çalışmaya mecbur etmeden- sağlama vazifesi ihmal edilince ve kadın boğaz tokluğuna köle gibi kullanılınca (bunların olduğu yer ve zamanlarda) ortaya bir fikir atıldı: Kadının bu zulümden kurulmasının çaresi ekonomik özgürlüğe kavuşmasıdır.

Peki çalışıp kazanarak ekonomik özgürlüğüne kavuşan kadın ne yaptı?

Ne yazık ki, bu imkan yalnızca kadının zulümden kurtulmasını sağlamadı, ortada çekilemez bir durum bulunmadığı halde nefse yenilerek hürriyeti seçme sonucunu da doğurdu.

İstatistikler, giderek evlenmelerin ve evlilerde çocuğun azaldığını, boşanmaların ise çoğaldığını gösteriyor.

Yakın zamanda bir tanıdık bir hususa dikkatimi çekti: Diyanet kadrosunda çalışan hanımlarda da boşanmalar gittikçe artıyormuş! Eğer bu tespit doğru ise durum daha da vahim demektir; çünkü din, kültür, medeniyet, değerler için vazgeçilemez kurum olan ailenin devamı boşanmaların değil, evlenmelerin ve iyi aile terbiyesi almış çocukların artmasına bağlıdır. Buna örnek olacak kişiler yapmaya değil de yıkmaya örnek oluyorlarsa yandık demektir!” (OdaTV)

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Yorumlar

(1)
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İzmi̇tli̇ - YAPMAYIN ŞU ADAMLARIN HABERİNİ.KADINI AŞAĞILAYANLARI NE OLUR HABER YAPARAK BUNLAR KENDİLERİNİ BİR ŞEY ZANNEDİYOR.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 17 Ekim 12:20

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