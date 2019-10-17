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SGK Kocaeli'de villa satıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu kendisine ait olan 4 adet villayı satılığa çıkardı. 4 villanın toplam bedeli 1 milyon 300 bin TL olarak belirtildi
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Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) kendisine ait olan 4 adet villanın satılığa çıkarıldığını duyurdu. Kandıra Kefken köyü Gürgen Pınarı Mevkii'nde bulunan 479,64 metrekarelik arsa üzerinde bulunan 4 adet villa satılığa çıkartıldı. Villaların bulunduğu arsanın değeri 600 bin TL, binaların ortalama değeri ise 325 bin tl olarak değerlendirilerek 4 adet villanın toplam değerine 1 milyon 300 bin TL fiyat biçildi. Binalar açık artırma suretiyle satılacak. İhale 4 Aralık Çarşamba günü saat 10.00-10.05 arasında İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi 17 Ağustos Toplantı Salon'unda yapılacak.

Bugün 12:02 TSİ - Ekonomi

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