Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) kendisine ait olan 4 adet villanın satılığa çıkarıldığını duyurdu. Kandıra Kefken köyü Gürgen Pınarı Mevkii'nde bulunan 479,64 metrekarelik arsa üzerinde bulunan 4 adet villa satılığa çıkartıldı. Villaların bulunduğu arsanın değeri 600 bin TL, binaların ortalama değeri ise 325 bin tl olarak değerlendirilerek 4 adet villanın toplam değerine 1 milyon 300 bin TL fiyat biçildi. Binalar açık artırma suretiyle satılacak. İhale 4 Aralık Çarşamba günü saat 10.00-10.05 arasında İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi 17 Ağustos Toplantı Salon'unda yapılacak.
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SGK Kocaeli'de villa satıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu kendisine ait olan 4 adet villayı satılığa çıkardı. 4 villanın toplam bedeli 1 milyon 300 bin TL olarak belirtildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz