Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda ve PKK/KCK ile Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şahsın yakalanması için sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince belirlenen adreslere sabah 06.00'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ve örgütsel yayınlara ise el konuldu. Şahıslar, ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Barış Pınarı Harekatı kara propagandacılarına operasyon: 4 gözaltı
Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yapan 4 kişi, polis ekiplerinin şafak operasyonu ile gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz