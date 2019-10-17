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Barış Pınarı Harekatı kara propagandacılarına operasyon: 4 gözaltı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yapan 4 kişi, polis ekiplerinin şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda ve PKK/KCK ile Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şahsın yakalanması için sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince belirlenen adreslere sabah 06.00'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ve örgütsel yayınlara ise el konuldu. Şahıslar, ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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