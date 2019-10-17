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Kocaeli'nin o ilçesinde riskli alan ilan edildi

Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre Kocaeli’de üç bölge riskli alan ilan edildi.

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Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre Kocaeli’de üç bölge riskli alan ilan edildi. Askıya çıkan listeye göre Kandıra Tekkeli Kümeevler mevkii, Akçakayran mevkii ve Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak mevkii riskli alan olarak ilan edildi. Riskli alan olarak ilan edilen bölgeler için nazım imar planları hazırlanarak askıya çıkarıldı. Planlar bugünden itibaren 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sayfasında askıya çıkarıldı.

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