TEV Sanatkâr Safiye Ayla’yı unutmadı!

Türk Eğitim Vakfı tarafından Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Meclis Salonu’nda Safiye Ayla’yı anma programı gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşma yapan TEV Şube Yürütme Kurulu Başkanı Derya Kurt; “TEV ailesi olarak, şartlarından dolayı okuyamayan öğrenci kalmasın istiyoruz. Safiye Ayla gibi kıymetli bağışçılarımızın sayesinde TEV 52 yıldır ayakta” dedi.

Etkinliğe Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay, Türk Eğitim Vakfı Kocaeli Şube Yürütme Kurulu Başkanı Derya Kurt, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, çok sayıda Türk Eğitim Vakfı üyesi ve davetli katıldı. Kokteyl ve Safiye Ayla Turgan sergisiyle başlayan program, etkinlik açılış konuşmaları Safiye Ayla Belgeseli ve TEV emekçilerine teşekkür sertifikası takdimi ile devam etti.

“BARIŞ PINARI HAREKATI’NIN DESTEKÇİSİYİZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan TEV Kocaeli Şube Yürütme Kurulu Başkanı Derya Kurt; “Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırında gerçekleştirdiği ve halen devam eden Barış Pınarı Harekâtını Türk Eğitim Vakfı ailesi olarak desteklediğimizi belirtiyoruz. Tüm Türkiye ile aynı duyguları paylaştığımızı ve ordumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Operasyonda hayatını kaybeden askerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” diyerek harekâtı desteklediklerini ifade etti.

“SAFİYE AYLA GURURUMUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan TEV Kocaeli Şube Yürütme Kurulu Başkanı Derya Kurt; “TEV büyük bağışçılar sayesinde ayakta kalmış, başarılara imza atmış bir kurum. Bu bağışçılardan biri de çok değerli sanatkârımız rahmetli Safiye Ayla’dır.Safiye Ayla Vakfı’mızın gurur kaynağıdır. Atatürk’ün huzurunda şarkı söyleme fırsatı bulan Safiye Ayla, ülkemiz için çok büyük bir değer. Bu anma etkinliğini Sayın Safiye Aylaiçin düzenledik. Her yıl yaptığımız bu etkinliğimizi Safiye Ayla’nın ölüm yıldönümünde yine kendisini anarak gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bağışçılarımız bizim için çok kıymetli. TEV’e destek vermiş olan, destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Türk Eğitim Vakfı olarak, şartlarından dolayı, okuluna devam edemeyen, okuyamayan öğrenci kalmasın istiyoruz. Okuyamayan öğrenci kalmasın istiyoruz. Mülakatlar yaparak bursiyerlere ulaşmaya, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yetişmeye, onlara destek olmaya çalıştık. Bu amacımızı her zaman da sürdürmeye çalışacağız” dedi.

“TEV 52 YILDIR YAKTA”

Kurt’tan sonra açıklama yapan Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay; “Türk Eğitim Vakfı ailesi olarak 1967 yılında İstanbul’da kurulduk. Zamanla Türkiye geneline yayılma fırsatı bulduk. 52 yıl boyunca ayakta durmayı başarabilen kurumumuza binlerce bağışçımız destek verdi. Türk Eğitim Vakfı olarak, yaklaşık 40-50 bin arası öğrencimize destek veriyoruz. Türkiye’de şartlardan dolayı okuyamayan, okulunu bırakmak zorunda kalan öğrencilerimiz var. Biz bu öğrencilerimizin durumunu iyileştirmeye çalıştırıyoruz. Kazandığı üniversiteyi kaybetmesin adıyla Ağustos ayında başlattığımız kampanyamız,farklı mecralarda kamu spotunda etkili olarak yer almaya başladı”ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DAN ÜLKE GENELİNE YAYILDIK”

Eğitim faaliyetlerini Kocaeli’de farklı mecralara taşımayı hedeflediklerini ifade eden Günay; “Sosyal medya mecralarımızda da her türlü etkinliğimizi paylaşıyoruz. Hizmetlerimizin artarak büyümesi, bursiyerlerimize ulaşmak adına çok önemli. Vakfımız 1967’de İstanbul’da kuruldu ama zamanla Türkiye geneline yayıldık. Kocaeli’deki faaliyetlerimizi yeni yeni alanlara taşıyacağız. Kocaeli’deki çalışmalarımıza destek olan tüm herkese, şu an aramızda olan olmayan tüm üyelerimize kalpten sevgi ve saygılarımızı sunuyorum”diyerek sözlerini tamamladı.

BÜYÜKŞEHİR KOROSUNDAN KONSER

Protokol konuşmalarının ardından davetlilere “Muganniye Safiye” adlı mini belgeselin gösterimi yapıldı. Belgeselin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Musiki Derneği Başkanı Hasan Vehbi Hopalı, Koro Şefi Murat Büyükkaya ve Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir’e anma gecesine ve Türk Eğitim Vakfı’na olan desteklerinden dolayı teşekkür sertifikası takdim edildi. Anma programı, Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Ses ve Saz Sanatçıları Korosu Konseri Şef Murat Büyükkaya’nın öncülüğünde gerçekleşen konser sonrası sona erdi.