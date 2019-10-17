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Derince’deki olayı annenin ifadesi cinayeti aydınlatacak!

Derince’de meydana gelen yangında baba ve kızı hayatını kaybederken, anne ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yapılan otopside baba ve kızının cenazesinde kurşun izleri olayın seyrini değiştirdi.
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Geçtiğimiz gün Derince Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana gelen yangında Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci, down sendromlu kızı Zümra İlkinci hayatlarını kaybederken, anne Fadime İlkinci ise söz konusu yangından yaralı olarak kurtulmuş; ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Söz konusu olayda, otopside yapılan incelemede baba ve kızın cenazelerinde kurşun izleri tespit edildi. Daha önce eşiyle kavga edip, hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan Mehmet Hilmi İlkinci’nin cinnet geçirdiği iddiaları öne çıkarken olay ile ilgili de önce evi ateşe verip ardından kızına silahla ateş edip daha sonra silahını ağzına dayayarak tetiği çekip intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öne sürüldü. Vücudunun çok sayıda yerinde yanık olan anne Fadime İlkinci’nin ise tedavisinin ardından vereceği ifadenin cinayeti aydınlatması bekleniyor.

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