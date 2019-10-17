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Köfteci Yusuf da skandal listede!

Köfteci Yusuf'un yaptırdığı zeytinyağında tağşiş tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin listesini yayınlamış, ülke genelinde toplam 618 firmaya ait bin 211 parti ürünün uygunsuz bulunduğu açıklanmıştı. Söz konusu listede en fazla uygunsuz bulunan ürün ise zeytinyağı oldu. Kocaeli'de de şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un yaptırdığı zeytinyağında tağşiş tespit edildi.

Bakanlığın hileli ürünleri açıklamasının ardından listede bulunan Köfteci Yusuf'tan kamuoyuna açıklama geldi;

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Yorumlar

(2)
02

Nurettin ozturk - Yazıklar olsun guvenilecek firma yok denecek kadar az diye dusunuyorum

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 17 Ekim 14:07
01

İzmi̇tli̇ - KÖFTELERDE SOYA KIYMASI VEYA NİŞASTA KULLANIYORMU ONUDA AÇIKLAMASI LAZIM.ZATEN KENDİ YERLERİNE GİDİP YEMİYORUM AMA MECBURİ OLARAK BİR KAMU FAB SINDA ÖĞLEN YEMEKLERİNDE YİYİYORUZ.YEDİĞİMİZ ZAMAN KÖFTE SOĞUDUMU TAŞ HALE GELİYOR.OYSAKİ EVDE KENDİ YAPTIĞIMIZ KÖFTE SOĞUK OLSA YUMUŞAK OLUYOR.

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 17 Ekim 14:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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