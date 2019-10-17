Köfteci Yusuf da skandal listede!

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin listesini yayınlamış, ülke genelinde toplam 618 firmaya ait bin 211 parti ürünün uygunsuz bulunduğu açıklanmıştı. Söz konusu listede en fazla uygunsuz bulunan ürün ise zeytinyağı oldu. Kocaeli'de de şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un yaptırdığı zeytinyağında tağşiş tespit edildi.

Bakanlığın hileli ürünleri açıklamasının ardından listede bulunan Köfteci Yusuf'tan kamuoyuna açıklama geldi;