Hırsızlar iş başındayken ev sahibine yakalandılar!

Edinilen bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Dilovası’nda bulunan bir binada meydana geldi. İddialara göre 3 katlı evin en üst katında oturan M.A., alt katından gelen sesler sonrası aşağı inerek eve baktı. Evde 3 kadını gören M.A. müdahale etmesinin ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler kadınları gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafında yapılan incelemede kimlikleri tespit edilen şüphelilerden M.Ş.’nin (23) hırsızlık suçundan 18 adet suç kaydı, Y.G.’nin (24) hırsızlık suçundan 12 adet suç kaydı, 4 tane farklı dosyadan aranan F.T.’nin (32) ise hırsızlıktan 22 adet suç kaydı ve 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şahısların İstanbul’da ikamet ettikleri tespit edilirken, yapılan aramalarda üzerlerinde evlerin kapısını açan aparatlar çıktı. Şüpheliler ifadelerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.