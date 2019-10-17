Edinilen bilgiye göre, Kandıra Akçabeyli Mahallesi Potlar mevkiindeki fındık bahçesi içerisinde terk edilmiş bir araç olduğunu gören vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, fındık bahçesinde terk edilmiş otomobil ve yanında parçalanmış bir para kasası olduğunu belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, otomobilin Sakarya’dan çalınmış olduğu tespit edildi.
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Çalıntı otomobilin yanında parçalanmış halde bulundu
Sakarya’da hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen çalıntı otomobil, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde içerisinde parçalanmış bir para kasası ile terk edilmiş halde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz