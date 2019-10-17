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Ekrem İmamoğlu İzmit'e geliyor

CHP’li eski bakan Ali Topuz’un cenaze töreninde bir araya gelen CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kocaeli ziyaretinin detaylarını görüştü.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) uzun yıllar önemli görevler üstlenen eski İstanbul Milletvekili, eski İmar ve İskan ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz bugün öğle namazına müteakip Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin önde gelen birçok isminin katıldığı cenaze törenine, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve eşi Nurdan Sarıbay da katılarak Topuz ailesine taziyelerini iletti.

HÜRRİYET'İ ZİYARET EDECEK

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, cenaze namazı sonrası bir araya geldiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kocaeli ziyaretine dair detayları görüştü. 19 Ekim Cumartesi günü Kocaeli’ye gelerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret edeceğini CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a aktaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 14.00’da makamda olacaklarını ifade etti.

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