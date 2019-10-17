Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre hava sıcaklıkları adım adım düşerken Türkiye’nin önemli bir kısmı yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Kocaeli'de yağış beklenmiyor ancak yer yer sisli ve puslu olacak.
Bugün 15:34 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:51 TSİ
Meteoroloji'den sis uyarısı!
Kocaeli'de sıcaklıklar düşecek ve yer yer sis hakim olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz