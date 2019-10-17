Meteoroloji'den sis uyarısı!

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre hava sıcaklıkları adım adım düşerken Türkiye’nin önemli bir kısmı yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Kocaeli'de yağış beklenmiyor ancak yer yer sisli ve puslu olacak.