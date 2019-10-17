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Derince’de geçici güzergah değişikliği

İSU Genel Müdürlüğü’nün Derince ilçesinde yapacağı altyapı çalışmaları nedeniyle toplu taşıma araçları için geçici güzergah değişikliği yapılacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün Derince bölgesinde yapacağı altyapı çalışması nedeniyle geçici güzergah değişikliği yapacak. Bu kapsamda Derince D-100 eski yol katılımı ile Derince geçit kavşağı arası geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri Derince bölgesinde altyapı çalışması yapacak. 18 Ekim 2019 Cuma günü başlayacak çalışmalar kapsamında Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah değişikliği yapılacak. Araç trafiğine kapatılan bölge Derince D-100 eski yol katılımı ile Derince geçit kavşağı arasında kalan kısmı kapsıyor.

GEBZE İSTİKAMETİNE GİDEN ARAÇLAR

Geçici güzergah değişikliği nedeniyle İzmit’ten Gebze istikametine giden toplu taşıma araçları (Körfez, Hereke, Dilovası, Gebze, Darıca, Çayırova, Hat 200 ve Hat 250) Çenesuyu yan yol, istiklal Caddesi (eskiyol), D-100 Karayolu’na katılım, tünel içi geçiş - İstiklal Caddesi (eskiyol), 44 evler Kavşağı, Hürriyet Caddesi, Derince Geçit Kavşağı, İstiklal Caddesi (eskiyol) güzergahını kullanarak mevcut güzergahlarına devam edecekler.

DERİNCE ŞEHİRİÇİ HATLARI

İzmit - Derince şehir içi toplu taşıma araçları ise Çenesuyu yan yol, istiklal Caddesi (eskiyol), D-100 Karayolu’na katılım, tünel içi geçiş, İstiklal Caddesi (eskiyol), 44 Evler Kavşağı, Hürriyet Caddesi, Derince Geçit Kavşağı, İstiklal Caddesi (eskiyol) güzergahını kullanarak mevcut güzergahlarından devam edecektir. Geçici güzergah uygulaması 18 Ekim 2019 Cuma günü başlayacak, çalışma süresince devam edecek.

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