Derince, Baturman ile yeni bir sayfa açacak!..

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da yeni teknik adam Bülent Baturman önceki gün takımı ile birlikte ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanda Yardımcı Antrenör İlhan Karabulut, Kaleci Antrenörü Rüstem İsmailoğlu ve Kondisyoner Necip Koçal da yer aldı.

SEVE SEVE KABUL ETTİM

Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman topla çalışma ile devam ederken, Kocaelispor’un eski futbolcuları arasında yer alan Baturman topla hünerlerin sergilemeyi de ihmal etmedi. Futbolcuları ilk çalışmada fazla yormayan Baturman “Yönetimimizden gelen teklifi seve seve kabul ettim. 3 haftalık zorlu bir periyoda gireceğiz. Bu takımın başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi. Antrenman öncesinde futbolcuları ile 45 dakikalık toplantı yapan Bülent Baturman, sporculara olan güveninin tam olduğunu da sözlerine ekledi.