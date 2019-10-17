Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:34 TSİ- Spor G: Bugün 16:37 TSİ

Doğantepe’de Barış Çoban kolları sıvadı

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup temsilcilerimizden Doğantepespor’da yeni teknik adam Barış Çoban kolları sıvadı.

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup temsilcilerimizden Doğantepespor’da yeni teknik adam Barış Çoban kolları sıvadı. Genç bir takımı çalıştıracağı için mutlu olduğunu ifade eden Çoban’ı antrenmanda Başkan Mehmet Üstün ve Genel Kaptan Ayhan Andinç yalnız bırakmadı.

22 FUTBOLCU KATILDI

Sezonun ilk 4 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de yenilgi elde eden Doğantepespor’da Barış Çoban dönemi resmen başladı. Önceki gün Doğantepe Şehit Ömer Halisdemir Sahası’nda çalışan Başiskele ekibinin antrenmanına 22 futbolcu katıldı. Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışmada pasa dayalı oyun oynandı.

KEREM YAŞA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

27 Ekim’de deplasmanda grubun son sırasındaki Vizespor ile karşı karşıya gelecek olan Doğantepespor bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Öncelikli amacı ligi amorti etmek olan Doğantepeli futbolcular da Kırklarelili rakibini devireceğine inanıyor. Çok genç ve bir kadar yetenekli bir takım olan Doğantepespor’da genç yıldız Kerem Yaşa, Arnavutköy maçında kaleci ile girdiği ikili mücadelenin ardından ayağından sakatlandı. Tedavisi devam eden futbolcu Pazar günkü maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ

Takımın çiçeği burnunda teknik adamı Barış Çoban “Bizim için her maçın final olduğunun farkındayım. İlk maçın heyecanını kendi adıma yaşıyorum. Rakibimiz Vizespor son sırada olsa da kesinlikle yabana atılmaması gereken bir takım ve her maçta gol attılar. Çok dikkatli olur ve inşallah Tekirdağlı rakibimizi mağlup ederiz” ifadelerine yer verdi.

Bugün 16:34 TSİ - Spor

Muhabir Ali Köksal

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tutya Yılmaz 20 yaşında sporu bıraktı mask
Tutya Yılmaz 20 yaşında sporu bıraktı
Derince’de Bülent Baturman imzaladı mask
Derince’de Bülent Baturman imzaladı
Yakıştı mı şimdi! mask
Yakıştı mı şimdi!
Derince’de Baturman imzalıyor mask
Derince’de Baturman imzalıyor
Terbiyesizlik yapma Juve taraftarı! mask
Terbiyesizlik yapma Juve taraftarı!
Baturman ilk antrenmanına çıktı mask
Baturman ilk antrenmanına çıktı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Ünlü köftecide de eşek eti çıktı mask
Ünlü köftecide de eşek eti çıktı
Otobüs şoföründen akıl almaz afiş mask
Otobüs şoföründen akıl almaz afiş
"Tecavüz etti ve çırılçıplak pencereden attı..." mask
"Tecavüz etti ve çırılçıplak pencereden attı..."
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Karamürsel yanıyor mask
Karamürsel yanıyor
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti mask
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti

GALERİ

Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu mask
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu
 Her 8 kadından 1’i risk altında mask
 Her 8 kadından 1’i risk altında
Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor mask
Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL