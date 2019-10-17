Doğantepe’de Barış Çoban kolları sıvadı

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup temsilcilerimizden Doğantepespor’da yeni teknik adam Barış Çoban kolları sıvadı. Genç bir takımı çalıştıracağı için mutlu olduğunu ifade eden Çoban’ı antrenmanda Başkan Mehmet Üstün ve Genel Kaptan Ayhan Andinç yalnız bırakmadı.

22 FUTBOLCU KATILDI

Sezonun ilk 4 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de yenilgi elde eden Doğantepespor’da Barış Çoban dönemi resmen başladı. Önceki gün Doğantepe Şehit Ömer Halisdemir Sahası’nda çalışan Başiskele ekibinin antrenmanına 22 futbolcu katıldı. Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışmada pasa dayalı oyun oynandı.

KEREM YAŞA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

27 Ekim’de deplasmanda grubun son sırasındaki Vizespor ile karşı karşıya gelecek olan Doğantepespor bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Öncelikli amacı ligi amorti etmek olan Doğantepeli futbolcular da Kırklarelili rakibini devireceğine inanıyor. Çok genç ve bir kadar yetenekli bir takım olan Doğantepespor’da genç yıldız Kerem Yaşa, Arnavutköy maçında kaleci ile girdiği ikili mücadelenin ardından ayağından sakatlandı. Tedavisi devam eden futbolcu Pazar günkü maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ

Takımın çiçeği burnunda teknik adamı Barış Çoban “Bizim için her maçın final olduğunun farkındayım. İlk maçın heyecanını kendi adıma yaşıyorum. Rakibimiz Vizespor son sırada olsa da kesinlikle yabana atılmaması gereken bir takım ve her maçta gol attılar. Çok dikkatli olur ve inşallah Tekirdağlı rakibimizi mağlup ederiz” ifadelerine yer verdi.