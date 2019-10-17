Mert ve Karamürselli Merih yine gururumuz oldu

EURO 2020'de geçtiğimiz hafta A Milli Takımımız Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşmıştı. UEFA bu haftaya damga vuran futbolculardan oluşan 11'i açıkladı. Türkiye'den Mert Günok ve Karamürselli, ilimizin gururu Merih Demiral listede yer aldı.

İŞTE 11:

KALE: Mert Günok (Türkiye)

DEFANS: Semenov, (Rusya), Merih Demiral (Türkiye)Baldvinsson (Faroe Adaları)

ORTA SAHA: Zahavi (İsrail), Malinovskyi (Ukrayna) Chershev(Rusya), Mcginn (İskoçya)

FORVET: Lewandowski(Polonya), Kane(İngiltere), Lukaku (Belçika)