Mert ve Karamürselli Merih yine gururumuz oldu

EURO 2020'de geçtiğimiz hafta A Milli Takımımız Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşmıştı. UEFA bu haftaya damga vuran futbolculardan oluşan 11'i açıkladı. Türkiye'den Mert Günok ve Karamürselli, ilimizin gururu Merih Demiral listede yer aldı.
İŞTE 11:
KALE: Mert Günok (Türkiye)
DEFANS: Semenov, (Rusya), Merih Demiral (Türkiye)Baldvinsson (Faroe Adaları)
ORTA SAHA: Zahavi (İsrail), Malinovskyi (Ukrayna) Chershev(Rusya), Mcginn (İskoçya)
FORVET: Lewandowski(Polonya), Kane(İngiltere), Lukaku (Belçika)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz