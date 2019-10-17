Yaşasın Cumhuriyet!..

Gölcük’te, Cumhuriyet Bayramı için Masa Tenisi Şampiyonası düzenlendi
KATILMAK İSTEYENLER DİKKAT!
Gölcük Belediyesi, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Güzergâh İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Masa Tenisi Kulübü işbirliğiyle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Masa Tenisi Şampiyonası düzenliyor. 27 Ekim Pazar günü, 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Masa Tenisi Cumhuriyet Kupası’na herkes katılabilecek.
FORM DOLDURMANIZ YETERLİ
Yetkililerin açıklaması şöyle: Kayıtlar başlarken, tek kategoride grup ve eleme sistemine göre yapılacak şampiyona bir gün sürecek ve 27 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Katılmak isteyenler https://www.golcuk.bel.tr/tr/duyuru/1/4527/masa-tenisi-cumhuriyet-kupasi.aspx adresinden başvuru formunu indirebilir. Başvuru formu doldurduktan sonra munir.basaran@yandex.com mail adresine veya 0505 213 49 73 numaralı telefona ulaştırması gerekmektedir. 27 Ekim Saat 09.00’a kadar başvuru alınacak…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz