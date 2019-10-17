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Sıkı dur dünya!..

Kağıtspor’un alt yapısından çıkan başarılı Kocaelili karateciler, Kocaeli’yi ve milli takımı temsil etmek için dünya şampiyonasına katılacak
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Karate Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası’nda milli takımımız adına mücadele edecek olan dünya ve Avrupa şampiyonluğu rekorları bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcularından Ömer Özer, Gülsen Demirtürk, Ekrem Altuner Yılmaz ve Rabia Şentürk bir araya geldi. Uluslararası şampiyonalarda birçok derecesi bulunan dört mavi beyazlı karateci, şampiyona için bugün günü yola çıkıyor.

MİLLİLER SAKARYA’DA HAZIRLANIYOR

İddialı kafilede Dünya ve Avrupa Şampiyonu isim Ömer Özer, 2 sene üst üste Avrupa 2.’si olan Gülsen Demirtürk, Avrupa 3.’sü Ekrem Altuner Yılmaz, Balkan 3.’sü Rabia Şentürk yer aldı. Millilere, Ümit-Genç-U21 milli takım baş antrenörüve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü karate antrenörlüğü görevini yürüten İzmitli İbrahim Erçin eşlik etti.

“HEDEFİMİZ ALTIN MADALYA”

Uzun bir hazırlık süreci olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü karate antrenörü eski dünya şampiyonumuz İzmitli İbrahim Erçin; “İlk önce Türkiye Şampiyonası’na hazırlandık. 3 ay sonra sporcularımız burada elde ettikleri başarılar ile dünya şampiyonası seçmeleri için 1,5 aylık bir hazırlık sürecine girdi. Şampiyonaya 4 sporcumuz ile katılacağız, bu kulübümüz için önemli bir başarı. İlimizin gençlerinden yetiştirdiğimiz sporcuların böyle bir başarı kazanması bizim için tarif edilemez bir duygu. Dünya Şampiyonasında hedefimiz altın madalya” dedi.

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