Avrupa Şampiyonu Server gururumuz oldu

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonu Başiskeleli milli sporcu Server Balaban’ı makamında ağırladı. Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 48 kiloda altın madalya kazanan Başiskele Yaylacık Mahallesi’nde ikamet eden Server Balaban, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etti.

HEDİYELER VERDİ

Başiskele’de büyüyüp yetişen şampiyon sporcu Server Balaban ile gurur duyduklarını ifade Başkan Özlü, “Başiskele Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek veriyoruz. Altyapıya verdiğimiz önemin karşılığı olan bu güzel sonuç gelecekte inşallah onlara büyük başarıların kapısını açacak. Türkiye, olarak son günlerde yaşadığımız sportif başarılar dolayısıyla çok gururlu, sevinçliyiz. Gençlerimize yönelik çalışmalarımızı ve onlara desteklerimizi görevden değil gönülden hizmet ederek sürdüreceğiz” diye konuştu.