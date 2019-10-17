Veteran güreşçilerimizden çifte dünya şampiyonluğu

Kentimizin başarılı antrenörleri, Tiflis’te düzenlenen Veteranlar Güreş Şampiyonası’nda İstiklal Marşımızı ezberletti

2 ALTIN BİRDEN…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü güreş branşının başarılı antrenörleri Abdülhamit Altun ve Ali İmamoğlu, Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenen Dünya VeteranlarGüreş Şampiyonası’na sporcu olarak katıldı. Mavi Beyazlı antrenörler, 2 altın madalya kazanarak döndü.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR

Veteran milli takımımız adına mücadele eden Ali İmamoğlu ve Abdülhamit Altun, müsabakaların son gününde mindere çıktı. Ülkemizi 78 kiloda temsil eden Büyükşehir Kağıtsporlu Hamit Altun ve 100 kiloda mücadele eden Ali İmamoğlu finale kadar minderde başarılı maçlar çıkardı. Finalde de rakiplerini mağlup eden veteran güreşçiler dünya şampiyonu olmayı başardı.