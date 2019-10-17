Yavruvatan’daki kardeşleri bağrımıza bastık!..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Takımı Bodrum’dan sonra bu kez Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri’nin davetlisi olarak önceki gün Kocaeli’ye gelip spor konusunda fikir alışverişi sonrasında, spor tesislerin gezip hazırlık maçı yaptı. KKTC Gazi Mağusa Masterler Futbol Takımı önceki gün uçakla gelip, Hampton By Hilton Oteli’nde konakladı. Konuklar onurunadüzenlenen akşam yemeği sonrasında plaket töreni gerçekleşti.

KONUKLAR SPOR TESİSLERİNİ GEZDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Takımı kafilesi, öğle saatlerinde ilimize geldi. Heyet önce Hampton By Hilton Oteli’nde konakladı. Ardından Sekaparta Maide Restaurant’ta öğle yemeği yendi ve ardından Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın ve yönetimi ziyaret edildi. Heyet, İzmit’te bulunan AVM’leri gezip, akşam yemeği için Gölcük’te toplandı. KASKF ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Takımı yöneticileri plaket töreni gerçekleşti. Heyet, dün de hazırlık maçı oynayıp, dostluk köprüsünün temellerini sağlamlaştırdı.

YÖNETİCİLER KATILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Organizasyon Kurulu başkanı, aynı zamanda TFF Dış Iilişkiler Kurulu üyesi Hasan Gümüşkesen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Kulübü Başkanı Çetin Gülhan ve futbolcularla birlikte, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun, TÜFAD Kocaeli Başkanı Remzi Demirer, , KASKF eski başkanı Rafet Kırgız, KASKF yönetim kurulu üyeleri Ertan Demirhan, Sabri Yıldız, Seyhan Küçükleroğlu, Hüseyin Bat, Hakan Akyıldız, Onur Ak, hazır bulundu.

PLAKET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yurt dışında olmalarıı nedeniyle ziyarete katılamadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36.yılı nedeniyle Kocaeli KASKF karması 11-14 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs’a konuk olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Kulübü Başkanı Çetin Gülhan davet ve katkılarından dolayı KASKF Başkanı Murat Aydın’a, KASKF eski Başkanı Rafet Kırgız’a ve Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu üyesi Hasan Gümüşkesen’e katkılarından dolayı plaket verdi. KASKF Başkanı Murat Aydın konuklara plaket takdim edip, bol bol spor konulu sohbet etti.