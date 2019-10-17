Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 17:45 TSİ- Spor G: Dün 21:41 TSİ

Yavruvatan’daki kardeşleri bağrımıza bastık!..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Takımı Bodrum’dan sonra bu kez Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri’nin davetlisi olarak önceki gün Kocaeli’ye gelip spor konusunda fikir alışverişi sonrasında, spor tesislerin gezip hazırlık maçı yaptı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Takımı Bodrum’dan sonra bu kez Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri’nin davetlisi olarak önceki gün Kocaeli’ye gelip spor konusunda fikir alışverişi sonrasında, spor tesislerin gezip hazırlık maçı yaptı.  KKTC Gazi Mağusa Masterler Futbol Takımı önceki gün uçakla gelip, Hampton By Hilton Oteli’nde konakladı. Konuklar onurunadüzenlenen akşam yemeği sonrasında plaket töreni gerçekleşti.

KONUKLAR SPOR TESİSLERİNİ GEZDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol  Takımı kafilesi, öğle saatlerinde ilimize geldi. Heyet önce Hampton By Hilton Oteli’nde konakladı. Ardından Sekaparta Maide Restaurant’ta öğle yemeği yendi ve ardından Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın ve yönetimi ziyaret edildi. Heyet, İzmit’te bulunan AVM’leri gezip, akşam yemeği için Gölcük’te toplandı. KASKF ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Takımı yöneticileri plaket töreni gerçekleşti. Heyet, dün de hazırlık maçı oynayıp, dostluk köprüsünün temellerini sağlamlaştırdı.

YÖNETİCİLER KATILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol  Organizasyon Kurulu başkanı, aynı zamanda TFF Dış Iilişkiler Kurulu üyesi  Hasan Gümüşkesen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Kulübü Başkanı  Çetin Gülhan ve futbolcularla  birlikte, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa,  Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun,  TÜFAD Kocaeli Başkanı Remzi Demirer, , KASKF eski başkanı Rafet Kırgız, KASKF yönetim kurulu üyeleri Ertan Demirhan,  Sabri Yıldız, Seyhan Küçükleroğlu, Hüseyin Bat, Hakan Akyıldız, Onur Ak,  hazır bulundu.

PLAKET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yurt dışında olmalarıı nedeniyle  ziyarete katılamadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36.yılı nedeniyle Kocaeli KASKF karması 11-14 Kasım tarihleri arasında  Kıbrıs’a konuk olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Kulübü Başkanı Çetin Gülhan davet ve katkılarından dolayı KASKF Başkanı Murat Aydın’a, KASKF eski Başkanı Rafet Kırgız’a ve Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu üyesi Hasan Gümüşkesen’e katkılarından dolayı plaket  verdi. KASKF Başkanı Murat Aydın konuklara plaket takdim edip, bol bol spor konulu sohbet etti.

Dün 17:45 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tutya Yılmaz 20 yaşında sporu bıraktı mask
Tutya Yılmaz 20 yaşında sporu bıraktı
Derince’de Bülent Baturman imzaladı mask
Derince’de Bülent Baturman imzaladı
Yavruvatan’daki kardeşleri bağrımıza bastık!.. mask
Yavruvatan’daki kardeşleri bağrımıza bastık!..
Yakıştı mı şimdi! mask
Yakıştı mı şimdi!
Derince’de Baturman imzalıyor mask
Derince’de Baturman imzalıyor
Terbiyesizlik yapma Juve taraftarı! mask
Terbiyesizlik yapma Juve taraftarı!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Ünlü köftecide de eşek eti çıktı mask
Ünlü köftecide de eşek eti çıktı
Otobüs şoföründen akıl almaz afiş mask
Otobüs şoföründen akıl almaz afiş
"Tecavüz etti ve çırılçıplak pencereden attı..." mask
"Tecavüz etti ve çırılçıplak pencereden attı..."
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Karamürsel yanıyor mask
Karamürsel yanıyor
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor mask
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor

GALERİ

Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu mask
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu
 Her 8 kadından 1’i risk altında mask
 Her 8 kadından 1’i risk altında
Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor mask
Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL