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Meme kanseri farkındalığı için servis atıp, smaç yaptılar

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle düzenlenen voleybol maçı, Vali Aksoy ve eşinin katılımla gerçekleştirildi.
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1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle düzenlenen voleybol maçı, Vali Aksoy ve eşinin katılımla gerçekleştirildi. İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakaya Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un yanı sıra, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyeleri, voleybol maçı öncesinde maçta oynayacak olan İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi personeli ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

AKSOY: TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Vali Hüseyin Aksoy “Ekim ayı meme kanserinde farkındalık ayıdır. Bu kapsamda ilimizde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu akşamda İl Sağlık Müdürlüğümüzün personeli ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi personeli bir voleybol maçı gerçekleştirecek. Bu amaçla bu organizasyon gerçekleştirildi. Temel hedef; meme kanserinde farkındalığı daha üst noktalara taşıyabilmektir. Bu projede yer alan ve çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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