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Bugün 17:30 TSİ- Spor

Mucizenin diğer adı: Darıca Gençlerbirliği!

Çok değil, birkaç ay önce “Lige giremez” “Battılar” “Gül gibi takımı yok ettiler” dediler.

Erdem ÖVÜÇ
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Çok değil, birkaç ay önce “Lige giremez” “Battılar” “Gül gibi takımı yok ettiler” dediler. Akıl almaz bir süreç geçirdiler. Kulübü Azerbaycanlılardan güç bela İş İnsanı Arif Gülen satın aldı. Kolları sıvadı, transfer tahtasını kaldırdı ve Özgür Vurur gibi bir taktik ustasını takımın başına getirdi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Kaosla geçen günlerin ardından yeni sezona çok iyi başlayan Darıca Gençlerbirliği 8 maç sonunda 3. Lig 3. Grup’ta lider durumda bulunuyor. Takımın yaş ortalaması 22.5. Bu sezonki toplam maliyeti ise 1.8 milyon lira. Böylesi bir başarı şehirde mucize olarak ifade edilirken, TFF’den alacakları da alacaklı dosyalara giden Darıca yeni bir seferberlik ilan edildi.

ÇINARALTI HER ZAMANKİ YERİNDE

Çınaraltı Taraftar Grubu da işin içinde onlar da 1934’te kurulan Darıca Gençlerbirliği’ni ayakta tutmak için Arif Gülen’e destek veriyor. Kolej havasında bulunan takımda hedef tekrardan üst lig ve buna da fazlası ile inanıyorlar. Darıca Gençlerbirliği’nin antrenmanını ziyaret ettik ve bir çok detaya ulaştık. Detaylı haberler yarınki sayımızda.

Bugün 17:30 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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