Efeler yarın evinde ilk maçına çıkıyor

Kağıtspor Kulübü, amatör branşlarda gösterdiği faaliyetlere salon sporlarında da devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Basketbol takımının yanı sıra 1. Lig’de mücadele eden Voleybol A Takımı, 19 Ekim Cumartesi günü (yarın) İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 14.00’te, İzmir temsilcisi Jeopark Kula Belediye Spor karşısına çıkacak.

KOCAELİ’DEKİ İLK MAÇI

Kocaeli’yi voleybolda temsil eden ve gençlere voleybol sporunu sevdirme amacı güden Büyükşehir Kağıtspor Voleybol A Takımı, Türkiye Voleybol 1. Lig’de mücadele ediyor. Baş antrenör Adil Kemal Ok yönetiminde sezona hazırlanan Kağıtspor’un erkek voleybol takımı, yarın, Jeopark Kula Belediye Spor ile taraftarı önünde ilk karşılaşmasına çıkacak. Kağıtspor’un yöneticileri de bir açıklama yaparak, “Sezona iyi bir başlangıç yaptık. İzmir’de oynadığımız ilk maçımızı kazandık. Bu hafta sonu kentimizi voleybolda temsil eden Voleybol A Takımını desteklemeye tüm sporseverlerimizi bekliyoruz” dedi.