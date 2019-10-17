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Gebzespor, Çayırovaspor'la oynayacağı maça kitlendi

Geride bıraktığımız hafta Yalova Kadıköy’e iç sahada 2-1 yenilen Gebzespor, bu mağlubiyetin açtığı yaraları çabuk sardı ve kardeşi Çayırovaspor ile oynayacağı pek zorlu olmayacak maça kilitlendi.
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Keyifli bir antrenman gerçekleştiren Gebzespor’da teknik heyet ve futbolcular, yönetimin desteğiyle moral buldu. Antrenmanı başından sonuna kadar takip eden yöneticiler, çalışma bitiminde takıma baklava ve meyve suyu ikram etti. İdman ortamında ilk kez bu kadar yönetici gören futbolcular haliyle mutlu oldu. Bu arada yönetim kurulunun bugün futbolculara para ödemesi yapacağı öğrenildi. Bazı sıkıntılardan ötürü derbi hazırlıklarına geç start vermek zorunda kalan mor-beyazlı temsilci, belki de sezonun en hırslı ve neşeli antrenmanını gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada futbolcuların birbirleriyle şakalaşması, taktik çalışmasında atılan müthiş goller ve takımın genel itibariyle hırsı ‘Bu takıma ne olmuş ?’ dedirtti.

Bugün 16:55 TSİ - Spor

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