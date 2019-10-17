Keyifli bir antrenman gerçekleştiren Gebzespor’da teknik heyet ve futbolcular, yönetimin desteğiyle moral buldu. Antrenmanı başından sonuna kadar takip eden yöneticiler, çalışma bitiminde takıma baklava ve meyve suyu ikram etti. İdman ortamında ilk kez bu kadar yönetici gören futbolcular haliyle mutlu oldu. Bu arada yönetim kurulunun bugün futbolculara para ödemesi yapacağı öğrenildi. Bazı sıkıntılardan ötürü derbi hazırlıklarına geç start vermek zorunda kalan mor-beyazlı temsilci, belki de sezonun en hırslı ve neşeli antrenmanını gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada futbolcuların birbirleriyle şakalaşması, taktik çalışmasında atılan müthiş goller ve takımın genel itibariyle hırsı ‘Bu takıma ne olmuş ?’ dedirtti.
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Gebzespor, Çayırovaspor'la oynayacağı maça kitlendi
Geride bıraktığımız hafta Yalova Kadıköy’e iç sahada 2-1 yenilen Gebzespor, bu mağlubiyetin açtığı yaraları çabuk sardı ve kardeşi Çayırovaspor ile oynayacağı pek zorlu olmayacak maça kilitlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz