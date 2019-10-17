Lise öğrencilerinin Adliye stajı başladı

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol sonucunda, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümünde öğrenim gören 12’nci sınıf öğrencilerinin Adliyelerde staj yapması kararlaştırıldı. Bu kapsamda; 2015 yılından günümüze kadar Kocaeli Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü Zabıt Katipliği ve İnfaz Koruma dalları son sınıf öğrencileri Kocaeli Adliyesi’nde staj yapmakta.

ÖĞRENCİLER YERLEŞTİRİLDİ

2019-2020 eğitim öğretim yılında 63 öğrenci staja başlatıldı. Zabıt kâtipliği dalında okuyan 43 öğrenci Adliyemizin Mahkeme ve Savcılık birimlerinde, infaz koruma dalında okuyan 20 öğrenci de Kandıra Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde çeşitli birimlere yerleştirildi. Eğitim ve öğretim yılı boyunca, haftanın 3 günü Adliye’de çalışacak olan öğrencilerin eğitimini aldıkları mesleğin çalışma prensibini ve meslek etiğini öğrenmeleri, takım çalışması becerisi ve iş disiplini edinmeleri amaçlanmakta.

BAŞARILAR DİLENDİ

İşbirliği kapsamında; 2015 yılında 67, 2016 yılında 67, 2017 yılında 67, 2018 yılında 66 ve bu yıl 63 öğrenci olmak üzere toplam 330 öğrenci staj eğitimleri için Adliye tarafından destek verildi. Kocaeli Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, staj yapan öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak mesleki olarak yetişmelerini sağlayan Hakimlere, Cumhuriyet Savcılarına ve büro çalışanlarına teşekkür ederek, tüm öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diledi.