Söğüt: Her zaman gazilerin yanında olacağız

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gazileri makamında ağırladı. Gazilerin bu ülke için hiç tereddüt etmenden canlarını ortaya koyduklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Bizler bayrağa ve vatana sevdalı bir milletiz. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda; Vatan için, namus için, mukaddesat için, bayrak için, ezan için şehit olanları da gördü, aynı uğurda şehit olmak için can vermeye hazır olduğunu gösteren gazilerimizi de gördü. Sizler vatanımız için savaşan ve bu uğurda gazi olan şerefli kişilersiniz.

“BİZİM İÇİN KIYMETLİSİNİZ”

Verdiğiniz onurlu mücadele sonrasında vatanımız için gazilik gibi şerefli bir ünvana sahip oldunuz. Ziyaretinizden dolayı gerçekten çok mutlu oldum. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Daima sizlerle birlikteyiz ve yanınızdayız” ifadelerini kullandı. Ziyarete gelen gaziler de Başkan Şener Söğüt’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.