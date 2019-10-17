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Sokaktan 1500 çocuk topladık

Başiskele İlçesi Muhtarlar Toplantısı Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında yapıldı. Eğitim, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenliği gibi konularda detaylı bilgilerin paylaşıldığı toplantıda Vali Aksoysokakta dilendirilen 1500’e yakın çocuğun toplandığını ve çocuklara destek verildiğini açıkladı
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Başiskele Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra  Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş, kamu kuruluşlarının il ve ilçe Müdürleri ve Başiskele ilçesi muhtarları katıldı.

HAREKATA DESTEK

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada; Türk Silahlı Kuvvetlerimize Suriye’de yürüttüğü Barış Pınar’ı harekatında başarılar diledi. Eğitim alanındaki çalışmalardan bahseden Vali Aksoy, “Okul çağında olup okula devam etmeyen öğrencimizin olmaması adına muhtar arkadaşlarımıza da kendi bölgeleri ile ilgili tespitleri varsa bunları ilgili birimlerimizle paylaşmalarını arzu ediyoruz. Özellikle okul çağı yaşını geçmiş çocuklarımız da varsa bunları da açık ortaokul, açık liseye yönlendirme adına bu çalışmalarımızı sürdürmemizde yarar var” dedi.

5 YAŞ GRUBUNDA %100 OKULLAŞMA

“Özellikle okul öncesinde 5  yaş grubunda %100 okullaşmayı arzu ediyoruz” diyen Vali Aksoy, muhtarlardan destek istedi. Aksoy, “Eğitimde kaliteyi arttırmak için Kocaeli’de her eğitim bölgesindeki ilkokul, ortaokul ve lise’ye  kodlama atölyeleri kurma hedefi ortaya koyduk. 116 dersliğimizin %53’nü tamamlamış durumdayız. Halk eğitim çalışmalarına önem veriyoruz. Okullarımızın çevresinde eğer öğrenci veya veli değilse kişi ve grupların beklemesi yasak. Eğer tespit edilirse para cezası uygulayacağız. Ders saatlerinde öğrencilerin internet kafelerde olması yasak, eğer tespit edersek internet kafelere işlem yapacağız. Bu konuda hassasız ve duyarlıyız” dedi. 

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Bağımlıkla ve uyuşturucuyla mücadele konusunda muhtarlardan destek isteyen Vali Aksoy, “Mahallerinde, bölgelerinde bu tür bağımlılıkla ilişkili tespitleri varsa bunları öncelikle güvenlik birimlerimizle ve kaymakam arkadaşlarımızla paylaşmalarını özellikle istiyoruz” dedi. “Engelli Bilgi Bankası oluşturuyoruz” diyen Aksoy, “Bütün engellilerimizin tek bir sistemde, bir veri tabanında toplamak arzusundayız. Kadın Sağlığı Eğitimi projesinde iki yılda 638 bin kadına eğitim verildi. Hedefin yüzde 94’üne ulaşıldı. Kaymakamlıkta Açık kapı sistemi var. Vatandaşlarımızın bazı sorunları ve talepleri varsa bunları Açık Kapı sistemine başvurarak talep edebilirler” dedi.

SOKAKTAN 1500’ E YAKIN ÇOCUK TOPLANDI

“Kocaeli’de sokakta çalışan ve dilenen çocuk olmaması adına bir çalışmamız var” diyen Vali Aksoy, “Biz bir Valilik Emri yayınladık ve sokakta dilenen ve çalışan çocukların olması yasaktır dedik. Bugüne kadar 1500 e yakın çocuğu sokaktan topladık. Bu çocuklarımızın incelemelerini yaptırarak; okul çağında olup okula gitmeyen varsa okula kazandırıyoruz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz, gençlik   merkezlerinde bunlara yönelik faaliyetlerde bulunuyor, İl Sağlık Müdürlüğümüz bunlara yönelik sağlık alanında bir hizmet noksanlığı varsa bunla ilgili çalışmalar yapılıyor.  Ailelerin gerçekten ekonomik anlamda sıkıntıları varsa o konuda gerek vakıflarımız gerekse müdürlüklerimiz tarafından gerekli desteklerde veriliyor” dedi.

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