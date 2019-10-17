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Gölcük’ün bütçesi, 122 milyon TL

Gölcük Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi 2.Birleşim Toplantısı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gölcük Belediyesi 2020 yılı bütçesi, 122 milyon TL olarak kabul edildi
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Gölcük Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı İkinci Oturumu, dün Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkanlığında Gölcük Belediye Meclis Salonu’nda, meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantı ilk olarak Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, terör örgütlerini Suriye’den temizlemek amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen, Barış Pınarı Harekatı’na Gölcük Belediye Meclisi’nin ortak olarak hazırladığı destek açıklamasını okumasıyla başladı. Sezer açıklamayı, iki Türk bayrağı arasında okudu.

“BARIŞ PINARI HAREKATINI DESTEKLİYORUZ”

“Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelilerin ülkelerine geri dönebilmelerini sağlamaktır” diyen Sezer, “Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Gölcük Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Gölcük Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” dedi. Başkan Sezer’in açıklaması, meclis üyelerince alkış topladı.

GÖLCÜK’ÜN BÜTÇESİ 122 MİLYON TL

Başkan Sezer, konuşmasının ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve Gölcük Belediye Meclis Üyesi Türkan Çimen’in eşi olan Muharrem Çimen için başsağlığı diledi.

Toplantıda ilk olarak gündemin birinci maddesi olan ‘2020-2024 Stratejik Planı’ konusu görüşüldü. “Demokratik katılımcılık, eşitlik, insan ruhuna huzur veren sokaklar oluşturmak istiyoruz” diyen Sezer, “2020 Mali Yılı bütçemiz 122 milyon lira olarak belirlenmiştir.” dedi. Millet İttifakı grubu da 2020-2024 Stratejik Planı’na olumlu görüş belirteceklerini dile getirdi. Gündemdeki diğer maddeler de oy birliğiyle kabul edildi.

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