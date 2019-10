“Yerli çay daha lezzetli”

1944 yılında Gölcük’te dünyaya gelen evli ve 4 çocuk babası İsmail Alp, 15 yaşında esnaflığa başladı. Arada başka işlerde de çalışan Alp’in esnaflıkla ilişkisi bir türlü kopamadı. Alp emeklim olunca da boş durmayarak yeniden ticarete atıldı ve 1978’de kurduğu çay ocağı ile bugünlere kadar geldi. İlk 10 yıl başka bir dükkanda çalışan Alp, 31 yıldan bu yana ise Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde kendine ait Alp Çay Ocağı’nda çay demliyor.

“KAHVEHANEDE BAŞLADIM”

1960 yılında işssizlik nedeniyle kahvede işe başladığını ve çaycılık ile yolunun o zaman kesiştiğini anlatan Alp, “İşim olmadığı için işsizlikten dolayı 1960’da kahvehanede çalışmaya başladım. Arada fabrikada işçi olarak çalıştım, emekli olduktan sonra 1978’de kahvehane işleterek başladım, 1988’de çay ocağıyla devam ettim. Resmiyette tam 41 yıl olan esnaflık hayatım resmiyet dışında çalıştığım zamanı da eklersem 45 yılı buluyor” dedi.

Sürekli ayakta olmak zor değil mi?

Tabii ki de zor ancak yapacak bir şey yok, bizim mesleğimizin cilvesi de sürekli ayakta olmak. Ama beni en çok zorlayan iş yerini erken açıp geç kapatmaktan doğan sorunlar, bu nedenle aileme yeteri kadar vakit ayıramıyorum. Bu üzücü bir durum.

İşler nasıl, mevcut ekonomi nasıl etkiliyor?

İşlerimiz çok iyi değil, çok kötü de değil. Orta halli bir şekilde devam ediyor. İdare ediyoruz. Eskiden daha iyiydi. Bu kadar giderimiz yoktu. Şu an hayat şartları çok farklı, bu da kazancımızı etkiliyor. Eskiden çok fazla çay satıyorduk. Ticari anlamda daha iyiydik ama bu dönem öyle değil. Eskiden günde 500 çay satardık. Şimdi en fazla 150 çay satıyoruz. Müşteriler de farklıydı. Eskiden insanlarda saygı vardı. Şu an bu çok az kişide var. Şimdi değerler nerdeyse tükenmiş durumda.

“Devlet çaya zam yapıyor, biz yapamıyoruz”

“Devlet çaya zam yapıyor. Ben kendi sattığım bir bardak çaya zam yapamıyorum. Yapsam hiç kimse çay içmez. Olan müşteri de gider. Sürekli çay içen yerlere 75 kuruştan, normal çay fiyatını ise 1 TL’den satışa sunuyorum. Ben yerli çayı tercih ediyorum. Kendi üreticilerimizi desteklemekten yanayım. Lezzet olarak da daha kaliteli olduğunu düşünüyorum.”

Müşteri her zaman haklı mı?

Benim müşterilerle aram iyidir. Ben müşteri her zaman haklıdır diye ünlenen lafa inanırım.Çünkü müşteri her zaman kaliteli mal ister, biz de kaliteli malı vermek için buradayız tabii. Bence esnaflığın püf noktası da burada ayırılıyor, eski esnaflar işlerine önem verirdi, bizde de o gelenek var. Müşterilerimize veli nimet gözü ile bakıyoruz. Her zaman daha iyisi için mücadele ediyoruz.

Çay çok kazandırıyor diyorlar?

Emekli olup da çay ocağı açmaya yönelenler var. Üretmek isteyen boş durmak istemiyor. Emekli maaşıyla geçinmek de zaten çok zor. Geçinmek için ikinci bir seçenek gerekiyor. Ama bu işte çok büyük bir kazanç yok. Yalnız kazanç için çay ocağının bulunduğu yer de çok önemli.

Kiralar nasıl?

Mevkiiden mevkiiye de değişiklik gösteriyor işimiz. O da kira kısmını etkileyebilir. İşin içinde su, doğalgaz, vergi gibi giderler de var. Bunları da düşünmek gerekir. Sonuç olarak herkes bütçesine göre hareket ediyor. Benim bu hayatta, bu yaşıma kadar öğrendiğim şu oldu: Herkes sağlığı elverdikçe üretebildiği kadar üretmeli ve sevmediği işi değil sevdiği işi yapmalıdır. İnsan ancak bu şekilde başarıya ve mutluluğa ulaşabilir yoksa hayat çekilmez olur.