Vatandaştan, kadın cinayetlerine tepki

Üç ay önce boşandığı eski eşi tarafından İzmit İzgaz’da öldürülen iki çocuk annesi Ayşe Acar (36) cinayetine vatandaşlardan tepki geldi. Kadın cinayetlerinin bitmemesine isyan eden vatandaşlar, cezaların yetersiz olduğunu düşünüyor

“İDAM ÇÖZÜM DEĞİL”

Seher Çekmiş (53) Esnaf: “Bu durum eğitim meselesi. Erkekler doğru eğitilmiyor, anne babalar erkek çocuklarını doğru düzgün eğitmeli. Mecliste sen sus sen kadınsın diyen siyasilerin olduğu, kadınları ezen bir ülkedeyiz. Bu gibi örnekler cesaret veriyor bu tip insanlara. Boşanmışsın herkes yoluna gitsin, kimse kimsenin kölesi olmak zorunda değil. Kadınlar erkeklerden çekiyor. Erkekler her şeyi yapıyor, suçlu da kadın oluyor. Çok kötü bir durum. Bu kaçıncı cinayet. İdam böyleleri için kurtuluş. Ağır müebbet cezasıyla bunu tekrar yapmaya kalkışanların önüne geçilmesi gerekli“

“ERKEKLERİN ÇOĞU DEPRESYONDA”

Mine Gençoğlu (50) Esnaf: “Fikir beyan etsek ne değişecek? Çok üzgünüm. Sürekli olan şeyler. Kadın cinayetleri bitmiyor ki. Çoğu kişide psikolojik rahatsızlık var, özellikle erkeklerde. Erkekler depresyonda. Doğru düzgün ceza verilmiyor, onlar da böyle yapıyor. Adalet yok bu ülkede. Kimse kimsenin umurunda mı? Tecavüzlere, istismara cinayetlere indirim olmamalı. Böyle suçların affı yok, ne affı. Olan kadınlara oluyor. Türk kadını da erkekleri doğru düzgün yetiştirmeyi bilmiyor. Sen erkeksin, güçlüsün, her şeyi yaparsın diyenler ortamı bu hale getirdi. Herkes çocuğunu doğru düzgün yetiştirsin. Maalesef erkeklerin de düzeleceğine inanmıyorum bu cinayetlerin de biteceğine inanmıyorum. Çünkü insanlar mutsuz ve birbirine saldırıyor herkes. Kesici delici aletler taşıyor insanlar daha ne diyeyim. Ben bunları dile getirdim görelim bakalım ne değişecek “

“HEP KADINLAR MI SUÇLU”

Elvide Yündün (57)Ev Hanımı: “Bu cinayete de çok üzüldüm. Ülkede her gün sayısız kadın cinayeti ve kadına şiddet oluyor. Hep kadınlar mı suçlu? Suçlu kim olursa olsun sonuç cinayet olmamalı. Cezalar hafif olursa olacağı budur. Kadınlar boşansa da kurtulamıyor. O kadının yakınları anne babası ne haldedir”

“SORUNUN KÖKENİNE BAKMALI”

Abdullah Altunbaş (20) Esnaf: “Olayın buraya kadar gelmesi bile çok kötü. Ben bir erkek, bir insan olarak çok üzülüyorum. Bunların tekrar etmemesi için cezaların caydırıcılığının çok güçlenmesi gerekiyor. Ailelerin çocuklarına içeride ve dışarıda her konuda gerekli ahlaki eğitimi ve insani eğitimi vermeleri gerekiyor. Burada en büyük görev bir insanı yetiştiren anne babaya düşüyor. Olan olduktan sonra ceza sonuç olan kısım. Önemli sorunun kökenine bakıp başımıza gelmeden oluşmasını önlemek”

“BİREYSEL SİLAHLANMA ÇOK ARTTI”

Melih Oska (41) Esnaf: “Ortada bir suç varsa bu en ağır şekilde cezalandırılmalı ki bir daha yaşanmasın. Bu sadece kadın cinayetleri için değil, çocuk istismarı, tecavüz, hırsızlık, terör gibi her konuda derinlemesine ağır ceza. Bence bu cinayetlerin çok fazla olmasının sebebi aile bağlarının zayıflamasıdır. Anne babalarının çocuklarını çok iyi eğitmesi gerekiyor. Bunların yaşanmada en baştaki sorun budur. Ve bireysel silahlanma da çok arttı. Bu da cinayetlerin sebebi çok”

“AĞIR MÜEBBET GEREK”

Raci Tuğral (60) Esnaf: “Kadınlar dünya için bir cennettir, kadınlar her şeydir. Allah’tan korkan zaten bunu yapmaz. Bence bu cinayetlerin sebebi hukukun yetersiz olması. Ağır müebbet cezaları verilmeli. İnsanların psikolojik durumunun da araştırılması tedavi edilmesi gerek. Bu tip insanlar cezaevine girince konu kapanmıyor, o orada daha çok öfkelenip kontrolünü kaybedebilir. Bu insanlar Hapiste de tedavi görüp normale döndürülmeli”

“MUTSUZLUK HERŞEYİN SEBEBİ”

İbrahim Kılıç (45) Esnaf: “Öncelikle çok üzgünüm. Keşke bir daha olmasa ama oluyor maalesef. Bence bu olayların sebebi aile eğitiminin ve maneviyatın yetersiz olması. İki tarafın da birbirine karşı saygısını yitirmesi. Ekonomik düzeyin düşük olması, herkes her şeyi almak istiyor alamayınca da mutsuz oluyor. İşte bunların hepsi birbirine etki ediyor ve olaylar bu hadde geliyor. Kadın cinayetlerinin durması için çok çok katı cezalar gelmeli. Başka türlü bu cinayetler bitmeyecek”