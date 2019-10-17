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Tiyatro perdesi ‘Macbeth’ ile açılacak

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 2019-2020 Sanat Sezonu’nu, yarın ‘Macbeth’ oyunu ile açacak
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Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2019-2020 sezonunu 19 Ekim Cumartesi günü açacak. “Macbeth” isimli yeni oyunla sezon açılışını yapacak olan Şehir Tiyatroları’nda oyun öncesi Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı tarafından 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarının tanıtımın yer aldığı bir sunum gerçekleştirilecek. Önümüzdeki 2 sezon boyunca sahnelenmesi planlanan oyunların kısa tanıtımlarının yer aldığı sunumun ardından W. Shakespeare’in yazdığı, usta yönetmen Yunus Emre Bozdoğan’ın yönettiği ‘Macbeth’ oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

ZENGİN KADRO

Macbeth’de 10 oyuncunun yanı sıra kalabalık bir yaratıcı ve teknik kadro da görev alıyor. Oyunun müziklerini Oktay Köseoğlu yaparken yönetmen yardımcılığını Cihan Yöntem ile Ufuk Aşar, dekor ve kostüm tasarımını Rabia Kip, koreografiyi Cihan Yöntem, ışık tasarımını Cafer Yiğiter, görsel tasarımı Aktürk Aksoy, efektini Mehmet Cebe ve ritmini Haydar Demir üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tekin Ezgütekin, Seçil Mutlu Oğuz, Zeliha Çetinkaya, Senem Akman, Ahsen Gül Ever, Çağrı Mengüç, Aytek Mete Elgün, Cemal Aldıç, Nurcan Tural ve Ufuk Aşar yer alıyor.

EN KARANLIK TRAGEDYA

İki perde olarak sahnelenecek ‘Macbeth’ dünyaca tanınan İngiliz yazar William Shakespeare’in en güçlü, en karanlık tragedyasıdır. ‘Macbeth’, Cesur İskoç komutan Macbeth, eşi Lady Macbeth’in de etkisiyle yakın akrabası olan Kral Duncan’ı ortadan kaldırmaya karar verir. Oyunda Macbeth ve Lady Macbeth, iktidar basamaklarını zalim adımlarla çıktıkça bir yandan da kendi yıkımlarını hazırlamaktadır. Oyuna adına veren Macbeth’in tahta geçme hırsı yüzünden işlediği cinayetin ardından çektiği vicdan azabı ve karmaşık duygularını konu alıyor.

Bugün 17:13 TSİ - Kültür-Sanat

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