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Müjgan Haşimoğlu, doğum gününde unutulmadı

Özel Körfez Verimli Özel Eğitim Kurumu'nun sahiplerinden Müjgan Akgül Haşimoğlu doğum gününde unutulmadı
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Özel Körfez Verimli Özel Eğitim Kurumu'nun sahiplerinden genç iş insanı Müjgan Akgül Haşimoğlu'nu, kurumda görev yapan  kurum kurucu müdiresi Sevgi Akgül ve diğer mesai arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadı. Müjgan Hanım, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında yer alan ablası ve aynı zamanda kurumun kurucu müdiresi Sevgi Akgül ve diğer kurum çalışanları da , 'İyi ki doğdun Müjgan' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren Müjgan Hanım, güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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