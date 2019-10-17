ODTÜ KYÖV’de pilav günü yapıldı

20 yıldır ilimizde çağdaş eğitim anlayışı adına pek çok yeniliğe ve sayısız başarıya imza atan ODTÜ KYÖV Okulları, önceki gün Kurucu Vakıf Başkanı, Vakıf Üyeleri, Kurucu Temsilcisi, eğitim kadrosu, mezunları, velileri, öğrencileri ile sımsıcak bir ortamın olduğu 17. Geleneksel Pilav Günü’nü gerçekleştirdi.

YENİLİKLER ANLATILDI

ODTÜ KYÖV Okulları Müdürü Güler Telli’nin açılış konuşmasıyla başlayan tören, Kurucu Vakıf Başkanı Şerif Ünan’ın okulun kuruluşundan günümüze kadar süreci, elde edilen başarıları ve gelecekte okulu bekleyen yenilikleri anlattığı konuşması ile devam etti. Başarılı kariyer hayatına sahip mezun öğrencilerin yıllar sonra okulları hakkındaki yaşadıklarını paylaşmaları ve sanat alanında performans sergilemeleri heyecan yarattı.

PLAKET VERİLDİ

Okul korosunun okulun 20. yılı için hazırlanmış olan şarkıyı seslendirmeleri ve 1. sınıflardan bir öğrencinin arkadaşları adına konuşma yapması büyük alkış aldı. ODTÜ KYÖV Okulları’nda uzun yıllar yapmış olduğu başarılı çalışmalar, hizmet ve katkılarından dolayı 10. ve 20. çalışma yılını dolduran isimlere plaketlerinin takdim edilmesiyle tören sona erdi.