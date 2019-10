STAR HILL İzmit’te muhteşem daireler satışta

İnşaat sektörünün öne çıkan firmalarından, Türkiye’de konut imalat ve teslim edilen 7 bin adet ile sektörün öncülerinden olan Kemal Hasan Ekşioğlu kardeşlerin sahibi olduğu K/H Ekşioğlu İnşaat’tan Kocaeli’ye armağan edilen STARHILL İzmit’in satışları başladı. Lansmana özel yüzde 25 peşinatla 41 ay vade farksız senet ile özel hemen tapu fırsatıyla STARHILL İzmit Projesi için İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı D-102 Outlet Center (Shell Benzinliği girişi) bulunan satış ofisi halka kapılarını açarak proje hakkında detaylı bilgiler verildi. Söz konusu açıklamaya Ekşioğlu Bölge Satış Müdürlüğü temsilcilerinin yanı sıra Ekşioğlu İnşaat’ın ortaklarından Kemal Ekşioğlu da katılım sağladı.

“TEMİZ HAVASI VAR”

İzmit Arızlı Mahallesi’nde bulunan STARHILL İzmit Projesi, hakkında yapılan projenin İzmit’te olma sebebiyle ilgili yapılan açıklamada, “İzmit, konumu itibariyle son derece avantajlı bir noktada, ulaşım avantajlarının tam ortasında yer alıyor. Gelişen sanayi ve ticari sektör yatırımları ile Türkiye ekonomisinin öncü şehri olmasının yanı sıra, çevresinde yer alan birçok turistik bölgeye dakikalar içinde ulaşılabilmesi İzmit’ i vazgeçilmez kılmıştır. İzmit’in tepe noktasında bulunan ve etrafı tamamen orman arazisi ile çevrili projemizin asla değişmeyecek panoramik deniz ve doğa manzarası ile meteorolojik veriler doğrultusunda devamlılık gösteren yoğun oksijen sirkülasyonu sağlayan temiz havası vardır” ifadelerinde bulunuldu.

“KENDİ YILDINIZINIZI SEÇMEYE DAVET EDİYORUZ”

Bir diğer yandan ulaşım konusunda oldukça avantajlı komumda olan projenin ulaşımı hakkında, “Doğanın içinde olmasına rağmen şehir merkezine, hastaneler, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri ve ulaşım ağlarına sadece birkaç dakikalık mesafede yer alan projemiz StarHill İzmit’te düşlediğiniz her yere çok daha yakınsınız. Proje,doğanın içinde olmasına rağmen şehir merkezine, hastaneler, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri ve ulaşım ağlarına sadece birkaç dakikalık mesafede yer alıyor..Osmangazi Köprüsü 44,5 Km Sabiha Gökçen Havalimanı 65 Km İstanbul 102 Km Kartepe 16 Km Sapanca 40 Km Yalova 85 Km 3. Havalimanı 130 Km Bursa 112 Km mesafede. Sizi kendi yıldızınızı seçmeye davet ediyoruz” denildi.

ÇOK SAYIDA FARKLI SEÇENEK

23 bin 287 metrekare alan üzerine kurulu, 8 bloktan oluşan STARHILL İzmit Projesi hakkında yetkililer tarafından“Projemizde 362 daire 11 villa ve ticari alan olarak kreş, fırın, market bulunmaktadır. Her daireye özel açık-kapalı otopark alanları mevcuttur. Otoparklardan asansörle direk daireye ulaşmaimkânısağlanmıştır. 1+1, 3+1, 5+1 dairelerimiz normal katlarda bulunmaktadır. Bazı 2+1 ve 3+1 dairelerimiz ise bahçe dubleksi ve çatı dubleksi olarak planlanmıştır. Villalarımız dubleks ve tripleks olarak projemizde yer almaktadır. 1+1 dairelerimiz; 97,15 m2 ve 102,75 m2 olarak 2 tip bulunmaktadır. Normal orta cephelerde yer alıp, tamamı deniz manzaralıdır. 2+1 dairelerimiz; 125 m2 ve 126,35 m2 olarak 2 tip bulunmaktadır. 3+1 dairelerimiz; 119,15 m2 ile 180,60 m2 arasındadeğişen 17 tip bulunmaktadır. 5+1 dairelerimiz; 227 m2 ve 230,57 m2 olarak 2 tip bulunmaktadır. Tamamı normal katlarda mevcuttur. Köşe ve orta cephelerde mevcut olup, tamamı deniz manzaralıdır. Villalarımız; 200 metrekare ve 300 metrekare olarak değişmektedir. 9 adet 200 m2 ve 2 adet 300 m2 villamız bulunmaktadır. Tüm villaların kendine ait otopark mevcuttur” bilgisi verildi. Ayrıca söz konusu proje hakkında birçok bilgi de verildi:

AÇIK / KAPALI HAVUZ

Şehirde geçen bir günün ardından gevsemek, fitness programınıza katkıda bulunmak veya ailece eğlenceli vakit geçirmek için evinizden uzaklara gitmeniz gerekmiyor. Yaz aylarındaserinleyebileceğiniz, ısıtmalı sistemiyle kış aylarında tercih edeceğiniz hijyen kontrollü havuzlarımız yıl boyunca sizleri bekliyor.

TÜRK HAMAMI SAUNA

Türk hamamında keyifli bir gün. İçeriye girdiğinizde karşınızda büyük bir göbek tası göreceksiniz. Bu göbek tası geleneksel Türk hamamının bir özelliğidir. İçerde ayrıca sauna, halvetler, duş ve kurnalar vardır. Dilediğinizi yapmak size kalmış, ister göbek tasında keyif yapar, ister saunada terler, ister duş alır, ister halvette sakince yıkanırsınız.

SPOR SALONU

Fit miyiz? Son teknoloji fitnessekipmanları ile donatılmış havadar spor salonumuzda formda ve zinde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip olacaksınız. Tek ihtiyacınız harekete geçmek. Yasam enerjiniz yüksek olsun!

MARKET / FIRIN

Sofralarımızın, özellikle sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmezi dumanı tüten sıcacık ekmek ve hamur işleri. Projemizde yer alan fırın sayesinde, yeni nesil fırıncılık anlayışıyla, katkı maddesi içermeyen, doğal ve yerel malzemeler ve geleneksel yöntemlerle üretilen ürünler, en sağlıklı biçimde sofranıza ulaşıyor. Projemizde yer alan marketinizde, organik kahvaltılıklardan, et ve süt ürünlerine, ekolojik sebzelerden bakliyata, çikolatadan bisküviye, doğal temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine ihtiyaç duyduğunuz her şey elinizin altında olacak.

KAFE / RESTORAN

Geleneksel Türk ve dünya mutfaklarının en seçkin örneklerini, profesyonel kadromuzun seçtiği en taze ve lezzetli ürünlerle hazırlayıp beğeninize sunuyoruz. Özenle seçilen en sağlıklı ürünler, yasamdan keyif alan herkesin damak tadına hitap etmek için Star HILLİzmit’te sizleri bekliyor. Kahveye de bekleriz.

SİNEMA

Bir sinema tutkunu için film kadar salonun ses sistemi, konforu ve ambiyansı da önemlidir. Star HILL İzmit Projesi’nde tüm bu unsurları sizin için bir araya getirdik. Size kalan tek şeypatlamış mısırınızı ve filmin tadını çıkarmak…

KREŞ

Çalışan annelerin en büyük sorunu çocuğa kimin bakacağıdır. En büyük isteği ise çocuğun her dönemde bakımı ile birlikte ihtiyacı olan eğitimi de alması sağlıklı, güvenli bir biçimde yetişmesidir. Bu ilke doğrultusunda Star HİLL İzmit bünyesinde yer alan kreşte çocuğunuzunsağlığını ve güvenliğini koruyarak sevgi dolu sıcak bir ortamda, bilimsel bir bakım ve eğitim programı uygulanması hedeflenmektedir.

SOSYAL DONATILAR

Star HILL İzmit projesinde güvenli, huzurlu bir hayat sürdürmeniz için gereken tüm bireysel ve sosyal ihtiyaçlarınızı karşılayacak hizmet ve alanları da kullanımınıza sunuyoruz. Kapalı devre kamera sistemi ve özel güvenlik ekibi, Bay ve bayan mescit,konferans salonu, amfi tiyatro, oyun ve parti salonu, müzik odası.

DOGAL YAŞAM

Orman içinde essiz bir bitki örtüsü ve doğal ormanla çevrili, toprağa dokunan bir yasam arıyorsanız, uzaklara bakmanıza gerek yok. Star HILL İzmit tam aradığınız yer. Etrafı çam ormanları ile çevrili Star HILL Projesi’nde, peyzaj ve ortak kullanım alanlarının her bir metrekaresi özenle tasarlanarak kullanımınıza sunuldu. Star HILL İzmit’ ten, denize doğru baktığınızda dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yasadığınızı bir kez daha hissedersiniz. Tertemiz, tatlı serin orman havası öyle iyi gelir ki gülümsemeye başlarsınız. Denizi seyretmeye başladığınızda zihniniz de derin mavi gibi dinginleşir, yüzünüzdeki gülümseme bütün benliğinizi kaplar, hayatınıza yayılır. Mavi ve yeşili bir arada sunan Star HILL İzmit, her kat ve her odasından kesintisiz panoramik deniz ve orman manzarasına sahip. Her biri lüks ama mütevazı sade ama stil sahibi villa ve daire seçenekleriyle farklı beklentilere sık çözümler sunuyor.

“NATAMAM DEĞİL, TASTAMAM”

Son olarak yapılan açıklamada, “Sektörel deneyimlerimiz doğrultusunda "müstakil bahçeli villa" yaşamını yeniden tanımladık. Star HILL İzmit Projesi’ni, villa yaşamında arzu edilen, Salon – Mutfak – Yatak odaları bölümlerine ait beklentileri maksimum ölçüde karşılayabilecek şekilde geliştirdik ve bu yeni yasamın adını "Natamam değil, Tastamam" olarak tanımladık. Star HILL İzmit Projesi’nde geniş peyzaj alanları ile, tüm sitenin erişim kolaylığı açısından yerleşimin merkezinde bulunan bir sosyal tesis yer almaktadır. Açık ve kapalı havuzların yanında çocuk oyun alanları, fitness, sauna, hamam gibi ortak kullanım alanları konut sahiplerine site içerisinde hareketli ve sosyal bir yasam vadetmektedir. Kendi özel bahçenizde çimlere yalın ayak basma fikri kulağınıza hoş geliyorsa, eğer tüm villalarımızda ve sınırlı sayılı dairelerimizde sizlere sınırsız bir bahçe keyfi sunuyoruz. Yüksek tavanlı lobi girişinde kullanılan modern ve kaliteli tasarım ürünleri ile sizlerin ve misafirlerinizin beklentilerini en üst seviyeye taşıyoruz. Hızlı ve akıllı sistem asansörler sayesinde lobi veya otoparktan dairenize kadar beklemeden kolay ulaşımsağlarsınız. Modern bir görünüm, yalın bir sıklık. Yalın hatları ve kulpsuz kapakları ile minimal tasarımın sıklığınımutfağınızataşıdık. Marka ankastre beyaz eşyaları ile günün ihtiyaçları için hazırlanmış kusursuz bir mutfak. Size düsen tek şey mükemmel yemeklerinize sevginizi katmak.

“HER ODASINDA KESİNTİSİZ KÖRFEZ MANZARASI”

Sık ve sadelik bir arada. Yaşam alanlarımızın önemli bir parçası olan bu banyolar, temizlik ve bakım ihtiyacımıza cevap vermenin yanı sıra kendimize odaklandığımız, her anlamda arındığımız terapi alanlarına dönüşüyor. Konfor arayışı, arınma - tazelenme duygusuna eşlik ederken Star HILL İzmit sizi bu konuda da şaşırtmaya ve şımartmaya devam ediyor. Detaylar asla detay değildir. Onlar tasarımı yaratırlar. Kaliteli malzeme ve işçiliğin birleştiği Star HILL’ de her detay sizin ihtiyaç ve beklentilerinize yönelik tasarlandı. Her odasından kesintisiz Körfez manzarasının tadını çıkaracağınız dairelerimizde, duvarlarınız neşeyi tanısın, evinizdeki her oda gülebilsin ve her pencere müthiş olasılıklara açılsın. Yasam enerjinizi yükseltin! Yatak odamız dinlendiğimiz ve ihtiyacımız olan enerjiyi tekrar topladığımız, bir anlamda yenilendiğimiz, hem şarj hem de deşarj olduğumuz mabedimizdir. Geceleri pencerenizi sadece birkaç dakika açık bırakarak yatak odanızı oksijen, çam ve iyot kokuları ile doldurmanız gece sağlıklı ve huzurlu bir uyku uyumanıza yardımcı olacaktır. Sabahları ise odanıza doğacak gün ışığı, sizi dinlenmiş ve enerjik bir halde yeni güne uyandıracak” denildi. Söz konusu proje hakkında Ekşioğlu İnşaat Bölge Satış Müdürü Süleyman İn’e 0542 371 41 54 veya inoglu41@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.