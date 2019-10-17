ABD Başkan Yardımcısı Mike Pençe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Barış Pınar’ı Harekatı’nın durdurulduğu açıklandı. Konu hakkında açıklamada yapan Pençe, Türkiye’nin harekatı durduracağını, YPG’nin çekileceğini ve güvenli bölge oluşturulacağını söyledi.
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Erdoğan, ABD ile anlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcı Mike Pence’nin görüşmesinden sonra Barış Pınarı Harekatı’nın durdurulduğu açıklandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz