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Erdoğan, ABD ile anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcı Mike Pence’nin görüşmesinden sonra Barış Pınarı Harekatı’nın durdurulduğu açıklandı

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pençe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Barış Pınar’ı Harekatı’nın durdurulduğu açıklandı. Konu hakkında açıklamada yapan Pençe, Türkiye’nin harekatı durduracağını, YPG’nin çekileceğini ve güvenli bölge oluşturulacağını söyledi.

Dün 20:46 TSİ - Gündem

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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