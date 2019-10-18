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Erdoğan imzaladı! 357 personel alınacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu. Kurum'da 357 personel istihdam edilecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmen kuruldu. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, İstanbul merkezli olacak kurum Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olacak.

Kurumun görevleri arasında çeşitli sigortacılık kanunlarına ilişkin mevzuatta yer alan sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin yetkileri yürütmek yer alıyor.

Kuruma yüklenen bir misyon ise ülke sigortacılığının ve özel emeklilik uygulamalarının gelişmesi, sigortalıların ve katılımcıların korunması için tedbirler almak, bu tedbirleri bizzat uygulamak veya ilgili kuruluşlara uygulatmak olacak.

Sigortacılık ve özel emeklilik alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarla ilgili inceleme, denetleme ve uygulamalarını izlemeye alma görevini de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu üstlenecek.

357 PERSONELİ OLACAK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda başkanın dışında 357 kişi istihdam edilecek. İstihdam edilecek görevler arasında başkan yardımcısı, daire başkanı, grup başkanı, danışman, özel kalem müdürü, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, sigortacılık uzmanı, uzman yardımcıları, mai hizmetler uzmanı, memur, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför, avukat, doktor, hemşire, programcı, çözümleyici, teknisyen, hizmetli ve dağıtıcı bulunacak.

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Yorumlar

(1)
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Tekin 41 - TORPIL KAPISI.KENDI ADAMLARINIZ ICIN NE GUZEL KURUMLAR ACIYORSUNUZ.BUNLARIN MAAS INIDA VATANDAS ODIYECEK.NE ALA MEMLEKET.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Ekim 11:05

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