Hastane kantini bir yıllığına kiralanıyor

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Alikahya Yerleşkesi içerisinde bulunan kantini için yıllık 768 bin TL’ye kiraya çıkıyor. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi içerisinde bulunan 90 metrekarelik kantinin bir yıllığına kiralanacağı belirtilirken muhammen bedeli ise 768 bin 667,17 TL olarak belirlendi. Kantin ihalesi 28 Ekim Pazartesi günü saat 10.30’da İl Sağlık Müdürlüğü içerisinde bulunan Ertuğrulgazi Toplantı Salonu’nda yapılacak. İhaleye girmek isteyen firmalar için geçici teminat bedeli ise 230 bin 600 TL olarak belirlendi.

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