Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak

18-19 Ekim tarihlerinde Kocaeli'nin 7 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgeler:
GÖLCÜK 18 EKİM
09.00-14.00
DENİZ MAH. , ALİ UÇAR CD. ÇELEBİ CD. ÇİFTLİK MAH. , 4065. SK. 4066. SK. 4082. SK. 4091. SK. 4097. SK. 4107. SK. 4112. SK. 4113. SK. 4114. SK. 4115. SK. 4119. SK. 4120. SK. AKDENİZ CD. ALİ UÇAR CD. BİLGİN CD. FİDANLIK CD. TURAN GÜNEŞ CD. ÖZLER CD. İHSANİYE KARADENİZ CD. 09.00-17.00 DENİZ MAH. , ALİ UÇAR CD. ÇELEBİ CD. ÇİFTLİK MAH. , 4065. SK. 4066. SK. 4082. SK. 4091. SK. 4097. SK. 4107. SK. 4112. SK. 4113. SK. 4114. SK. 4115. SK. 4119. SK. 4120. SK. AKDENİZ CD. ALİ UÇAR CD. BİLGİN CD. FİDANLIK CD. TURAN GÜNEŞ CD. ÖZLER CD. İHSANİYE KARADENİZ CD.
GEBZE 18 EKİM
09.30-15.00
AHATLI KÖYÜ , AŞIR SK. KAYABAŞI SK. TEZCAN SK. AHATLI MAH. , 3121. SK 3122. SK 3123. SK 3124. SK 3125. SK 3126. SK KAYABAŞI SK. TEZCAN SK. BARIŞ KÖYÜ , 1805. SK. OVACIK KÖYÜ , AKASYA SK. YAYLADERE CD. TR8517 TÜM AG ÇIKIŞLAR
KANDIRA 19 EKİM
09.00-17.00
AKÇAKESE KÖYÜ , CUMHURİYET CD. KUZULUK SK. NURCAN SK. PINAR SK. ÇEŞME SK. AKÇAKESE MAH. , CUMHURİYET CD. KUZULUK SK. NURCAN SK. PINAR SK. ÇEŞME SK. ELMACIK KÖYÜ , BİTİKLER MEVKİİ KÜME EVLER SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER TOKMAKLI MEVKİİ KÜME EVLER ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER ELMACIK MAH. , BİTİKLER MEVKİİ KÜME EVLER ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER TOKMAKLI MEVKİİ KÜME EVLER ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER GONCAAYDIN KÖYÜ , SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER GONCAAYDIN MAH. , SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER KOCAKAYMAS KÖYÜ , ATATÜRK CD. BEREN SK. BERİL SK. GAZİ SK. GÜL SK. HÜRRİYET CD. KARANFİL SK. MESUT SK. PAPATYA SK. YUNUS EMRE CD. İZMİT KANDIRA YOLU SK. KOCAKAYMAS MAH. , AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK ATATÜRK. ATATÜRK. CD. BEREN SK. BERİL SK. ESKİ KANDIRA CD. GAZİ. SK. HÜRRİYET. CD. KARANFİL SK. KAYIPLAR YOLU SK KUYULAR SK LALE SK. MESUT SK. TAMER SK. TERZİLER KÖYÜ YOLU SK YUNUS EMRE CD. İZMİT KANDIRA YOLU SK. TOPLUCA KÖYÜ , TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER TOPLUCA MAH. , BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK TOPLUCA KÖYÜ YOLU SK TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER
DERİNCE 19 EKİM
09.00-14.00
ÇINARLI MAH. , BERGÜZAR SK. ERTUĞRUL GAZİ BULVAR GÜNBATIMI SK. HASRET SK. HAZAR SK. KAFKAS SK. KARAKUŞ SK. KARTOPU SK. KILAVUZ SK. KORUDERE SK. MERVE SK. OLUK SK. SADIK SK. SAKİN SK. SEDEF SK. SEMİH SK. TOMURCUK SK. YALÇIN SK. YAREN SK. ÇATI SK. ŞENNUR SK.
ÇAYIROVA 19 EKİM
09.00- 16.50
ŞEKERPINAR MAH. , E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD. DM7534 GH7019
DARICA 19 EKİM
09:00-16:50
BAYRAMOĞLU MAH. , ACUN SK. AKTAN SK. ASUDE SK. AYCAN SK. AZMİ SK. AŞKIN SK. BAYAR SK. DENİZALP SK. GAZİ CD. GÜRHAN SK. HANDAN SK. HOŞSOHBET SK. KARAKAŞ SK. KAYRAN SK. LATİFE SK. LEVNİ SK. MÜJDAT SK. MİMAR SİNAN CD. NAZLIGÜL SK. OKÇAN SK. OYA SK. SAMİMİ SK. TANYELİ SK. YAVUZ SELİM CD. İSLAM SK. TR9014 B KOLU
DİLOVASI 19 EKİM
09.00-16.50
MİMAR MAH. , 516. SK. 517. SK. 546. SK. 547/1. SK. 550. SK. 550/1. SK. 557. SK. 558. SK. MİMAR SİNAN CD. YASEMİN CD. YUNUS EMRE OSB'DE KALIYOR CD. ŞEYH ŞAMİL CD. TR8005 TÜM AG ÇIKIŞLAR
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