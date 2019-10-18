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Çocuklar yaptıkları ekmeklerle Mehmetçiğe selam gönderdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Bilgievleri öğrencileri, gerçek üretimi öğrenmek amacıyla buğdaydan ekmek yapıp Mehmetçiğe selam gönderdi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik manevi ve eğitsel faaliyetler sunulmaya devam ediliyor. Bu kapsamda öğrencileri her anlamda geliştirmek için projeler üreten bilgievleri, buğdaydan ekmeğe giden serüveni öğrencilere uygulamalı olarak yapma tecrübesini yaşattı. Bilgievleri öğrencileri gerçek üretimi öğrenmek amacıyla buğdaydan ekmek yapıp Mehmetçiğe selam gönderdi.
Kartepe tarihi su değirmeninde buğdayları un haline getiren bilgievleri öğrencileri daha sonra fırında unları kendi elleriyle ekmeğe dönüştürdü. Proje kapsamında öğrenciler geçen hafta aldıkları buğdayları Kartepe ilçesindeki 200 yıllık tarihi değirmende ustaların gözetiminde un haline getirdi. Daha sonra unlar hamur haline ve fırında ekmeğe dönüştürüldü.
Öğrenciler Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçikleri de unutmadı. Yaptıkları ekmeklerin üzerine Barış Pınarı Harekâtı yazan minikler, bazı ekmeklere de al yıldızlı bayrağı çizdi. Minik öğrenciler “Mehmetçik abilerimize selam olsun” diyerek sınırda çatışan Mehmetçiğe destek verdi.

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