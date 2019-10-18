İşi yarım bırakan firmaya ihale yasağı geldi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sed-Yol İnşaat firmasıyla geçtiğimiz yıl Karamürsel’de D130 Karayolu üzerinde köprülü kavşak yapımı için yapılan ihale neticesinde sözleşmeyi imzalamıştı. Ancak yaşanan süreçte Sed-Yol İnşaat sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedi ve işi tamamlayamadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de yapılan uyarılara rağmen sözleşme gerekliliklerini yerine getirmeyen Sed-Yol İnşaat’la sözleşmeyi feshetti. Köprülü kavşak işini yarım bırakan firma ile ilgili bu kez de bakanlıktan yasak geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Sed Yol İnşaat’ın 1 yıl boyunca tüm ihalelerden yasaklandı.