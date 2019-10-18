Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sed-Yol İnşaat firmasıyla geçtiğimiz yıl Karamürsel’de D130 Karayolu üzerinde köprülü kavşak yapımı için yapılan ihale neticesinde sözleşmeyi imzalamıştı. Ancak yaşanan süreçte Sed-Yol İnşaat sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedi ve işi tamamlayamadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de yapılan uyarılara rağmen sözleşme gerekliliklerini yerine getirmeyen Sed-Yol İnşaat’la sözleşmeyi feshetti. Köprülü kavşak işini yarım bırakan firma ile ilgili bu kez de bakanlıktan yasak geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Sed Yol İnşaat’ın 1 yıl boyunca tüm ihalelerden yasaklandı.
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İşi yarım bırakan firmaya ihale yasağı geldi!
Karamürsel'deki köprülü kavşak yapım ihalesini alan ancak işi yarım bırakan firmaya bakanlıktan yasaklama geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz