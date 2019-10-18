Haydar Akar: “1 Yılda 20 Milyon kaçak geçiş”

Akar 2018 yılında köprü ve otoyollardan yapılan HGS ve OGS geçişlerine ilişkin rakamlar paylaşarak, toplam geçiş sayısının 152 Milyon olduğunu kaçak geçiş sayısının da 20 Milyonun üzerinde olduğunu belirti.

GEÇİŞLERDEN 2 MİLYAR 183 MİLYON TL GELİR

2018 yılı içerisinde 152.012.519 adet Otomatik Geçiş Sistemli (OGS) geçişten 633.722.617 TL; 311.429.033 adet Hızlı Geçiş Sistemli (HGS) geçişten 1.549.661.614 TL olmak üzere toplam 2.183.384.231 TL gelir elde edildiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 916 bin plakası tespit edilemeyen geçiş olduğunu söyledi.

KAÇAK GEÇİŞLER SAĞOLSUN DENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda sürücülerin karşılaştığı problemlere dikkat çeken Akar, geçiş yapmadığı halde cezalara maruz kalan sürücülerin 30 Bin TL’leri bulan tutarlarla karşılaştığını bu konuda Sayıştay tarafından tespit edilen birçok hususun olduğunu söyledi.

HGS ve OGS’de yazılımların eski ve arızalı olduğunu belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar bu durumun Sayıştay tarafından birçok defa tespit edilmesine rağmen gerekli yenilemelerin yapılmadığını söyledi.Kaçak geçişlerden elde edilen gelirin 1 Milyar 318 Milyon TL’nin üstünde olduğunu belirten Akar, 20 Milyon Kaçak geçişin 152 Milyon normal geçişten daha karlı olduğunu gören kurumların neden sistem ve yazılımları yenilemediği anlaşılıyor gelir kaynağı büyük dedi.

SİSTEM HATALARI CEZAYA DÖNÜŞÜYOR

Sadece 1 yılda köprü ve otoyol geçişlerinde HGS ve OGS’den 2 Milyar TL gelir elde edildiğini belirten Akar, bu sistemlerin maliyetinin Bakanlık ve yetkili kuruluşlar tarafından açıklanması gerektiğini söyledi.

2018 yılında 9 Milyon Kaçak geçiş tespit edildiğini belirten Akar, 916 bin plakası tespit edilemeyen ve 362 Bin de yabancı plakalı olduğunu söyledi. Bu sayısının çok fazla olmasının üzerinde durulması gerektiğinin altını çizen Akar bir de buna hiç geçmeyen sürücülere kesilen cezalar eklendiğinde işin içinden çıkılmaz bir hal aldığını söyledi.

İşte Akar’ın açıkladığı o rakamlar;