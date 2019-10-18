Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:35 TSİ- Gündem G: Bugün 12:26 TSİ

Haydar Akar: “1 Yılda 20 Milyon kaçak geçiş”

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin açıklama yaptı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Akar 2018 yılında köprü ve otoyollardan yapılan HGS ve OGS geçişlerine ilişkin rakamlar paylaşarak, toplam geçiş sayısının 152 Milyon olduğunu kaçak geçiş sayısının da 20 Milyonun üzerinde olduğunu belirti.

GEÇİŞLERDEN 2 MİLYAR 183 MİLYON TL GELİR

2018 yılı içerisinde 152.012.519 adet Otomatik Geçiş Sistemli (OGS) geçişten 633.722.617 TL; 311.429.033 adet Hızlı Geçiş Sistemli (HGS) geçişten 1.549.661.614 TL olmak üzere toplam 2.183.384.231 TL gelir elde edildiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 916 bin plakası tespit edilemeyen geçiş olduğunu söyledi.

KAÇAK GEÇİŞLER SAĞOLSUN DENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda sürücülerin karşılaştığı problemlere dikkat çeken Akar, geçiş yapmadığı halde cezalara maruz kalan sürücülerin 30 Bin TL’leri bulan tutarlarla karşılaştığını bu konuda Sayıştay tarafından tespit edilen birçok hususun olduğunu söyledi.

HGS ve OGS’de yazılımların eski ve arızalı olduğunu belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar bu durumun Sayıştay tarafından birçok defa tespit edilmesine rağmen gerekli yenilemelerin yapılmadığını söyledi.Kaçak geçişlerden elde edilen gelirin 1 Milyar 318 Milyon TL’nin üstünde olduğunu belirten Akar, 20 Milyon Kaçak geçişin 152 Milyon normal geçişten daha karlı olduğunu gören kurumların neden sistem ve yazılımları yenilemediği anlaşılıyor gelir kaynağı büyük dedi.

SİSTEM HATALARI CEZAYA DÖNÜŞÜYOR

Sadece 1 yılda köprü ve otoyol geçişlerinde HGS ve OGS’den 2 Milyar TL gelir elde edildiğini belirten Akar, bu sistemlerin maliyetinin Bakanlık ve yetkili kuruluşlar tarafından açıklanması gerektiğini söyledi.

2018 yılında 9 Milyon Kaçak geçiş tespit edildiğini belirten Akar, 916 bin plakası tespit edilemeyen ve 362 Bin de yabancı plakalı olduğunu söyledi. Bu sayısının çok fazla olmasının üzerinde durulması gerektiğinin altını çizen Akar bir de buna hiç geçmeyen sürücülere kesilen cezalar eklendiğinde işin içinden çıkılmaz bir hal aldığını söyledi.

İşte Akar’ın açıkladığı o rakamlar;

 

Bugün 11:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fay hattının kırılma zamanı geldi mask
Fay hattının kırılma zamanı geldi
Büyük ikramiye İzmit'e çıktı mask
Büyük ikramiye İzmit'e çıktı
Kocaeli'nin o ilçesinde riskli alan ilan edildi mask
Kocaeli'nin o ilçesinde riskli alan ilan edildi
İbrahim Efe: Bir gün geri geleceğiz mask
İbrahim Efe: Bir gün geri geleceğiz
Erdoğan imzaladı! 357 personel alınacak mask
Erdoğan imzaladı! 357 personel alınacak
Ece Üner, Fransa ile ilgili sözleriyle gündem oldu mask
Ece Üner, Fransa ile ilgili sözleriyle gündem oldu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor mask
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti mask
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti
Derince’de geçici güzergah değişikliği mask
Derince’de geçici güzergah değişikliği
İbrahim Efe: Bir gün geri geleceğiz mask
İbrahim Efe: Bir gün geri geleceğiz
Fay hattının kırılma zamanı geldi mask
Fay hattının kırılma zamanı geldi

GALERİ

O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu mask
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu
 Her 8 kadından 1’i risk altında mask
 Her 8 kadından 1’i risk altında
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL