Dün gece Gölcük İhsaniye Köprübaşı Ahmetbey Camii’nin çay ocağına hırsızlar girdi. Hırsızlar kazada bulunan tahminen madeni paraları ve peynirleri çaldı. Dernekte görevli bir vatandaş sabah geldiğinde çay ocağının kapısının camının kırıldığını görünce hemen dernek başkanına haber verdi. Olay yerine gelen polis soruşturma başlattı.
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Hırsızın camiden çaldığı şey şaşırttı
Gölcük'te caminin cay ocağına giren hırsızlar madeni paraları ve peynirleri çaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz