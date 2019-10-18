Hırsızın camiden çaldığı şey şaşırttı

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Dün gece Gölcük İhsaniye Köprübaşı Ahmetbey Camii’nin çay ocağına hırsızlar girdi. Hırsızlar kazada bulunan tahminen madeni paraları ve peynirleri çaldı. Dernekte görevli bir vatandaş sabah geldiğinde çay ocağının kapısının camının kırıldığını görünce hemen dernek başkanına haber verdi. Olay yerine gelen polis soruşturma başlattı.