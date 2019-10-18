ATİK, Başiskele Karadenizliler Mahallesi D-100 karayolu caddesi numara 244 adresindeki yeni binasının açılışını geçtiğimiz hafta yaptı. Açılışa katılamayan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, derneği ziyaret ederek genç işadamlarıyla sohbet etti. ATİK’in faaliyetleriyle ilgili bilgiler aldı. Ziyaret esnasında Ellibeş’i ATİK Başkanı Yasin Akyol, yönetim kurulu üyeleri Hasan Kaya, Fatih Sarıoğlu ve Doğukan Çağlayan karşıladı. Derneği çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Yasin Akyol, daha sonra yeni binayı Mehmet Ellibeş’e gezdirdi. Bu esnada bilardo masasını gören AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Akyol ile kısa bir maç yaptı.
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Mehmet Ellibeş ATİK’i ziyaret etti
AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Atılımcı İşadamları Derneğini (ATİK) yeni binasını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ellibeş, burada ATİK Başkanı Yasin Akyol ile kısa bir bilardo maçı da yaptı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz