Dev boya fabrikası satışa çıktı!

Darıca Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir boya fabrikası, tüm teçhizatla birlikte icra yoluyla satışa çıktı. Gebze 1. İcra Dairesi tarafında satışa çıkartılan boya fabrikası için, toplam 33 milyon 279 bin 366 lira değer biçildi. Boya fabrikasının 2 parselinde bulunan binalar ve bu binalarındaki 204 adeta makine ve teçhizatın satışı için ilk ihale 19 Kasım günü yapılacak. Eğer alıcı çıkmazsa 2. satış günü olarak 17 Aralık tarihi belirlendi.