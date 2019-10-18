Apple’ın, 10 Eylül tarihinde düzenlediği etkinlikle tanıttığı yeni iPhone modelleri "iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max" bugün Apple Store mağazalarında satışa çıktı.

Apple'ın yeni iPhone modellerinin satışı, İstanbul’da bulunan Apple Zorlu ve Apple Akasya’da başladı.

Gazeteci Esra Alus, Zorlu AVM’de bulunan Apple Store mağazasının önünde, yeni model iPhone almak için sıraya girenlerin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. En pahalı ürünü 14999 TL olan iPhone için uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti.