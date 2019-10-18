Kocaeli Trabzonlular Derneği yeni başkanını seçiyor

Kocaeli Trabzonlular Derneği 20 Ekim Pazar günü dernek binasında yapılacak olan 16. Olağan genel kurulda yeni başkanını belirlemeye hazırlanıyor. 2015 yılından beri dernek başkanlığını yürüten ve Trabzonlular’ın yıllardır hayalini kurduğu dernek binasının yapılmasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte öncülük eden Başkan Sami Durmuşoğlu, seçilecek yeni başkana görevini devredecek.

Mevcut yönetim kurulunda da yer alan Fuat Ayar ise seçime tek aday olarak girecek. Saat 14.00’de dernek binasında yapılacak olan yeni yönetimin derneğe yeni soluk getireceğine inandığını ifade eden Başkan Sami Durmuşoğlu, tüm hemşerilerini genel kurula davet etti.